Раздел: Мир
Войска Асада начинают наступление в Сирии
США угрожают ответными решительными и надлежащими мерами.
15 июня армия режима Башара Асада нанесла ракетный удар по позициям боевиков, которые находятся в населенных пунктах Аграбаа, Кафр-Шамс, аль-Мал и аль-Харра на западе провинции Дераа. Данных исламистов поддерживает США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Удар был нанесен после убийства боевиками члена комиссии по примирению доктора Мусу Канбаса. Доктор был застрелен 14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра.
Следует отметить, что 14 июня Госдепартамент Соединенных Штатов выпустил официальный пресс-релиз под названием «Сохранение Юго-Западной зоны деэскалации в Сирии». В данном документе Госдеп заявил, что любые военные действия сирийского правительства в юго-западной зоне деэскалации могут привести к расширению конфликта.
Кроме этого, США угрожают ответными решительными и надлежащими мерами сирийскому правительству, выступают против проведения наступления сирийской армии в этом районе.
Читайте также: Правительственные войска Сирии подошли к Пальмире
В этом заявлении Госдепартамент обращается и к России, чтобы она использовала свое дипломатическое и военное влияние на правительство Сирии с целью прекращения атак и дальнейших военных действий.
15 июня армия режима Башара Асада нанесла ракетный удар по позициям боевиков, которые находятся в населенных пунктах Аграбаа, Кафр-Шамс, аль-Мал и аль-Харра на западе провинции Дераа. Данных исламистов поддерживает США.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Удар был нанесен после убийства боевиками члена комиссии по примирению доктора Мусу Канбаса. Доктор был застрелен 14 июня на пороге своей клиники в городе Аль-Харра.
Следует отметить, что 14 июня Госдепартамент Соединенных Штатов выпустил официальный пресс-релиз под названием «Сохранение Юго-Западной зоны деэскалации в Сирии». В данном документе Госдеп заявил, что любые военные действия сирийского правительства в юго-западной зоне деэскалации могут привести к расширению конфликта.
Кроме этого, США угрожают ответными решительными и надлежащими мерами сирийскому правительству, выступают против проведения наступления сирийской армии в этом районе.
Читайте также: Правительственные войска Сирии подошли к Пальмире
В этом заявлении Госдепартамент обращается и к России, чтобы она использовала свое дипломатическое и военное влияние на правительство Сирии с целью прекращения атак и дальнейших военных действий.
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