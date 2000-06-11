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Раздел: Мир  
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Италия отказалась принимать корабли с мигрантами

Италия отказалась принимать корабли с мигрантамиСвой пост он сопроводил хештегом "Закроем порты".

Порты Италии будут недоступны для двух судов неправительственных организаций (НПО), занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море.

Об этом сообщил глава итальянского МВД Маттео Сальвини на своей странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

По словам министра, два судна НПО под голландским флагом прибыли к побережью Ливии в ожидании новой группы людей, оставленных нелегальными перевозчиками.

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"Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастна к незаконной миграции, поэтому им придется искать другие порты — не в Италии", — написал Сальвини.

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 Теги: Италия, мигрант

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Вчера, 23:56 » Автор: Едгар Букмирза
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