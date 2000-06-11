Раздел: Мир
В Бельгии состоялся массовый протест обнаженных велосипедистов
Такая акция проходит более 10 лет подряд.
"Голая" манифестация велосипедистов в защиту окружающей среды проходит в столице Бельгии с 2005 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Сегодня около 300 активистов на велосипедах провели в Брюсселе акцию в защиту окружающей среды.
Участники акции были полностью или частично обнажены. Таким образом они протестовали против зависимости от нефти и загрязнения окружающей среды, которое создает транспорт.
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Такая акция проходит в столице Бельгии с 2005 года в третью субботу июня.
"Голая" манифестация велосипедистов в защиту окружающей среды проходит в столице Бельгии с 2005 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Сегодня около 300 активистов на велосипедах провели в Брюсселе акцию в защиту окружающей среды.
Участники акции были полностью или частично обнажены. Таким образом они протестовали против зависимости от нефти и загрязнения окружающей среды, которое создает транспорт.
Читайте также: Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным
Такая акция проходит в столице Бельгии с 2005 года в третью субботу июня.
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