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Раздел: Мир  
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В Израиле провели операцию по ликвидации боевиков из Газы

В Израиле провели операцию по ликвидации боевиков из Газы Ранее сообщалось, что боевики запускали в Израиль летательные аппараты со взрывчаткой.

Летательный аппарат Армии обороны Израиля обстрелял боевиков в Газе, запускавших "змеев-поджигателей" через разделительный забор, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Как сказано в официальном сообщении ЦАХАЛ, стрельба была проведена "вплотную к звену, осуществлявшему запуск баллонов с горючим".

Что это означает на практике, неясно – по всей видимости, имелся в виду неприцельный обстрел с целью отпугнуть террористов. Как сообщают арабские СМИ, в результате этого обстрела два боевика ранены.

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Сегодня поджоги из Газы спровоцировали по меньшей мере 20 пожаров, из-за которых пострадали киббуцные посевы и пасеки.
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 Теги: Израиль, обстрел

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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