Раздел: Мир
В Берлине мужчина ранил трех человек в электричке
Пострадали двое туристов из Мексики и их знакомая немка. Нападавший сумел скрыться от полиции.
В Берлине неизвестный мужчина в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке и ранил трех человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Расследуется дело о попытке убийства. В городской электричке S41 в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинаударил людей неизвестным предметом и скрылся",– говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, мужчины – туристы из Мексики 19 и 21 лет – получили тяжелые ранения. Они прооперированы в больнице. Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.
Утверждается, что неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.
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На прошлой неделе в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшем из Токио в Осаку. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.
В Берлине неизвестный мужчина в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке и ранил трех человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Расследуется дело о попытке убийства. В городской электричке S41 в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинаударил людей неизвестным предметом и скрылся",– говорится в сообщении.
По сообщениям СМИ, мужчины – туристы из Мексики 19 и 21 лет – получили тяжелые ранения. Они прооперированы в больнице. Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.
Утверждается, что неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.
Читайте также: Германия: мужчина ранил ножом четверых случайных прохожих
На прошлой неделе в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшем из Токио в Осаку. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.
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