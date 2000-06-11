В Берлине мужчина ранил трех человек в электричке

Пострадали двое туристов из Мексики и их знакомая немка. Нападавший сумел скрыться от полиции.



В Берлине неизвестный мужчина в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке и ранил трех человек. Об этом передает интернет-издание



"Расследуется дело о попытке убийства. В городской электричке S41 в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинаударил людей неизвестным предметом и скрылся",– говорится в сообщении.



По сообщениям СМИ, мужчины – туристы из Мексики 19 и 21 лет – получили тяжелые ранения. Они прооперированы в больнице. Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.



Утверждается, что неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.



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На прошлой неделе в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшем из Токио в Осаку. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Берлине неизвестный мужчина в районе Пренцлауерберг набросился с колюще-режущим инструментом на пассажиров городской электричке и ранил трех человек. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "Расследуется дело о попытке убийства. В городской электричке S41 в районе Пренцлауерберг в перепалке пострадали двое мужчин и женщина. Мужчинаударил людей неизвестным предметом и скрылся",– говорится в сообщении.По сообщениям СМИ, мужчины – туристы из Мексики 19 и 21 лет – получили тяжелые ранения. Они прооперированы в больнице. Легкие ранения и шок получила 37-летняя немка, знакомая туристов.Утверждается, что неизвестный, которому удалось скрыться, в ходе ссоры ударил людей инструментом для гравировки.На прошлой неделе в Японии мужчина напал с ножом на пассажиров скоростного поезда, следовавшем из Токио в Осаку. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.



