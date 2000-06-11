Турция хочет создать собственную научную базу в Антарктике

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Турция планирует создать зону безопасности в Сирии Эрдоган: Турция не собирается сохранять военное присутствие на севере Сирии после освобождения этой территории.

США и Турция будут совместно добивать ИГ Эрдоган договорился с Трампом совместно штурмовать главный город "Исламского государства" - Ракку.