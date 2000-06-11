Раздел: Мир
Испания приняла мигрантов, скитавшихся в Средиземном море
В порту Валенсии спасенных мигрантов встретили 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.
В Испанию после многодневных скитаний в Средиземном море прибыли первые беженцы со спасательного судна Aquarius, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Утром в воскресенье, 17 июня, итальянский корабль Dattilo доставил первую группу мигрантов в порт города Валенсия. Aquarius и другой итальянский корабль – Orione прибудут в Валенсию около 13.00 мск.
Всего на борту Aquarius и двух кораблей сопровождения находятся 630 беженцев. Они были спасены французской гуманитарной организацией SOS Mediterranee неделю назад в ходе нескольких спасательных операций возле побережья Ливии. Среди спасенных – 11 маленьких детей, 89 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также семь беременных женщин.
В Валенсии спасенных мигрантов встречают 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.
Ранее Италия и Мальта отказались принимать этих людей, что вызвало в Европе новый кризис вокруг политики в отношении мигрантов. В итоге беженцев согласилась принять Испания.
Читайте также: Более ста мигрантов утонули в Средиземном море
Позже стало известно, что Франция также готова принять часть беженцев из судна Aquarius. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
В Испанию после многодневных скитаний в Средиземном море прибыли первые беженцы со спасательного судна Aquarius, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Утром в воскресенье, 17 июня, итальянский корабль Dattilo доставил первую группу мигрантов в порт города Валенсия. Aquarius и другой итальянский корабль – Orione прибудут в Валенсию около 13.00 мск.
Всего на борту Aquarius и двух кораблей сопровождения находятся 630 беженцев. Они были спасены французской гуманитарной организацией SOS Mediterranee неделю назад в ходе нескольких спасательных операций возле побережья Ливии. Среди спасенных – 11 маленьких детей, 89 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также семь беременных женщин.
В Валенсии спасенных мигрантов встречают 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.
Ранее Италия и Мальта отказались принимать этих людей, что вызвало в Европе новый кризис вокруг политики в отношении мигрантов. В итоге беженцев согласилась принять Испания.
Читайте также: Более ста мигрантов утонули в Средиземном море
Позже стало известно, что Франция также готова принять часть беженцев из судна Aquarius. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
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