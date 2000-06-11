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Раздел: Мир  
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Испания приняла мигрантов, скитавшихся в Средиземном море

Испания приняла мигрантов, скитавшихся в Средиземном мореВ порту Валенсии спасенных мигрантов встретили 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.

В Испанию после многодневных скитаний в Средиземном море прибыли первые беженцы со спасательного судна Aquarius, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Утром в воскресенье, 17 июня, итальянский корабль Dattilo доставил первую группу мигрантов в порт города Валенсия. Aquarius и другой итальянский корабль – Orione прибудут в Валенсию около 13.00 мск.

Всего на борту Aquarius и двух кораблей сопровождения находятся 630 беженцев. Они были спасены французской гуманитарной организацией SOS Mediterranee неделю назад в ходе нескольких спасательных операций возле побережья Ливии. Среди спасенных – 11 маленьких детей, 89 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также семь беременных женщин.

В Валенсии спасенных мигрантов встречают 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.

Ранее Италия и Мальта отказались принимать этих людей, что вызвало в Европе новый кризис вокруг политики в отношении мигрантов. В итоге беженцев согласилась принять Испания.

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Позже стало известно, что Франция также готова принять часть беженцев из судна Aquarius. Об этом заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан.
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 Теги: Испания, мигранты

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Сегодня, 14:19 » Автор: Татьяна Ларина
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