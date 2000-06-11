Раздел: Мир
Македония получила новое название
Подписано соглашение о переименовании Македонии
Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия македонского государства, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.
Документ подписали главы МИД Греции и Македония в присутствии премьер-министров обеих стран – Алексиса Ципраса и Зорана Заева.
Таким образом, в результате подписания исторического пакта Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО.
Впрочем, это соглашение требует одобрения парламентов обеих стран и референдума в Македонии. И преодолеть все эти препятствия будет сложно.
Накануне Алексис Ципрас после телефонного разговора с Зораном Заевым заявил, что его страна и бывшая югославская республика достигли исторического согласия в разрешении спора о названии.
Ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, отметив, что это соглашение нарушает конституцию.
Читайте также: В Македонии определились с названием страны
Таже в Македонии прошли акции протеста против переименования страны и с требованием отправить в отставку правительство Зорана Заева.
Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия македонского государства, которое должно прекратить 27-летний спор по этому поводу.
Документ подписали главы МИД Греции и Македония в присутствии премьер-министров обеих стран – Алексиса Ципраса и Зорана Заева.
Таким образом, в результате подписания исторического пакта Македония получила новое название – Республика Северная Македония. Это должно снять препятствия для вступления страны в ЕС и НАТО.
Впрочем, это соглашение требует одобрения парламентов обеих стран и референдума в Македонии. И преодолеть все эти препятствия будет сложно.
Накануне Алексис Ципрас после телефонного разговора с Зораном Заевым заявил, что его страна и бывшая югославская республика достигли исторического согласия в разрешении спора о названии.
Ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, отметив, что это соглашение нарушает конституцию.
Читайте также: В Македонии определились с названием страны
Таже в Македонии прошли акции протеста против переименования страны и с требованием отправить в отставку правительство Зорана Заева.
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