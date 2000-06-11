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Раздел: Мир  
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Во Франции женщина напала с ножом на людей в супермаркете

Во Франции женщина напала с ножом на людей в супермаркетеОдетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.

Во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" ("Аллах велик") напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент произошел в супермаркете Leclerc на юге Франции, его сотрадники сумели задержать и передать полиции нападавшую, сообщает телеканал BFM TV.

Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.

Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.

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Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет.
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 Теги: Франция, нападение

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Сегодня, 16:59 » Автор: Татьяна Ларина
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