Раздел: Мир
Во Франции женщина напала с ножом на людей в супермаркете
Одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.
Во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" ("Аллах велик") напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в супермаркете Leclerc на юге Франции, его сотрадники сумели задержать и передать полиции нападавшую, сообщает телеканал BFM TV.
Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.
Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.
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Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет.
Во французском Тулоне женщина с ножом с криками "Аллах акбар!" ("Аллах велик") напала на посетителей супермаркета. В результате двое людей были ранены, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел в супермаркете Leclerc на юге Франции, его сотрадники сумели задержать и передать полиции нападавшую, сообщает телеканал BFM TV.
Нападение произошло в департаменте Сен-сюр-Мер. По словам очевидцев, одетая в черное женщина сначала нанесла удар канцелярским ножом посетителю супермаркета, а затем - кассирше магазина.
Предполагается, что женщина страдает от психических расстройств. В полиции отмечают, что пока рано говорить о том, может ли это происшествие считаться терактом.
Читайте также: В Киеве квартирантка с ножом напала на хозяина жилья
Делом занимаются сотрудники уголовной полиции города Тулона. Они уже провели обыск на квартире задержанной женщины. Речь идет о гражданке Франции 1994 года рождения. В прошлом она попадала в поле зрения стражей порядка в связи с различными правонарушениями, однако никаких данных о ее возможных контактах с террористами нет.
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