Раздел: Мир
Меркель планирует провести саммит в связи с миграционным кризисом
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести чрезвычайный саммит в связи с миграционным кризисом в Европе. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным издания, Меркель хочет обсудить проблему мигрантов с Грецией, Австрией и Италией. Встреча находится на стадии планирования. Точная дата саммита пока неизвестна.
11 июня министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту которого находится 629 человек, которых спасатели подобрали с различных плавсредств у побережья Ливии. Мэры итальянских городов Неаполя, Палермо, Таранто, Мессины и Реджо-ди-Калабрии заявили о готовности принять судно.
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.
По информации ООН, с начала 2016 года по Средиземному морю к европейским берегам приплыло примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища, 3740 человек утонуло. Почти половина погибших пытались приплыть в Италию с берегов Северной Африки.
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По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, которые перебрались в европейские страны, в 2016 году достигло 387 тыс. В 2017-м их в Европу прибыло более 186 тыс. человек. Более 3 тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет провести чрезвычайный саммит в связи с миграционным кризисом в Европе. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com.
По данным издания, Меркель хочет обсудить проблему мигрантов с Грецией, Австрией и Италией. Встреча находится на стадии планирования. Точная дата саммита пока неизвестна.
11 июня министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил допускать в порты Италии судно Aquarius, на борту которого находится 629 человек, которых спасатели подобрали с различных плавсредств у побережья Ливии. Мэры итальянских городов Неаполя, Палермо, Таранто, Мессины и Реджо-ди-Калабрии заявили о готовности принять судно.
Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.
По информации ООН, с начала 2016 года по Средиземному морю к европейским берегам приплыло примерно 328 тыс. мигрантов и искателей убежища, 3740 человек утонуло. Почти половина погибших пытались приплыть в Италию с берегов Северной Африки.
Читайте также: Противнице Меркель бросили в лицо торт
По данным Международной организации по миграции, количество мигрантов, которые перебрались в европейские страны, в 2016 году достигло 387 тыс. В 2017-м их в Европу прибыло более 186 тыс. человек. Более 3 тыс. погибло или пропало без вести в Средиземном море.
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