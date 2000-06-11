В королевской семье впервые сыграют гей-свадьбу

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еремония крещения принца Джорджа состоится сегодня, 23 октября в королевской часовне Джеймского дворца в Лондоне. Обряд будет продолжаться около 45 минут, а совершит его глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби,. Об этом сообщает информационной агентство ИТАР-ТАСС. Сделать снимки с этой церемонии