Раздел: Мир
В королевской семье впервые сыграют гей-свадьбу
Свадебная церемония будет маленькой.
Впервые в истории британской королевской семьи планируется свадьба однополой пары. Кузен королевы Елизаветы, 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен женится со своим возлюбленным мужем, 56-летним Джеймсом Койлом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Правда, представителей королевской семьи на свадьбе не будет. Отмечается, что не приедет даже принц Эдвард, с которым лорд Ивар дружит на протяжении всей своей жизни.
К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их расписание забито на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его обожают,– подчеркивает Маунтбаттен.
Интересно, что на свадьбу приглашена бывшая жена лорда Ивара, Пенни. Известно, что экс-супруги остались добрыми друзьями. В частности, Пенни имеет теплые отношения и с Джеймсом.
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По словам Джеймса Коила свадебная церемония будет маленькой для близких родственников и друзей. Также не будет никаких традиционных элементов, как разрезание торта и первый танец молодоженов.
Впервые в истории британской королевской семьи планируется свадьба однополой пары. Кузен королевы Елизаветы, 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен женится со своим возлюбленным мужем, 56-летним Джеймсом Койлом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Правда, представителей королевской семьи на свадьбе не будет. Отмечается, что не приедет даже принц Эдвард, с которым лорд Ивар дружит на протяжении всей своей жизни.
К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их расписание забито на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его обожают,– подчеркивает Маунтбаттен.
Интересно, что на свадьбу приглашена бывшая жена лорда Ивара, Пенни. Известно, что экс-супруги остались добрыми друзьями. В частности, Пенни имеет теплые отношения и с Джеймсом.
Читайте также: Меган Маркл впервые вышла на балкон с королевской семьей. Видео
По словам Джеймса Коила свадебная церемония будет маленькой для близких родственников и друзей. Также не будет никаких традиционных элементов, как разрезание торта и первый танец молодоженов.
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