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Раздел: Мир  
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Лидер Аль-Каиды попал в плен

Лидер Аль-Каиды попал в пленАбу Сафьян бен Каму - один из наиболее авторитетных лидеров террористической сети.

Ливийская национальная армия в ходе операции ​в городе Дерна взяла в плен одного из лидеров террористической организации Аль-Каида Абу Сафьяна бен Каму, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на осведомленный источник.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Собеседник телеканала рассказал, что вооруженные силы Ливии арестовали бен Каму во время рейда на одну из последних укрепленных позиций террористов в Дерне, когда у группы боевиков, которой он руководил, закончились боеприпасы.

Покинул Ливию в начале 1980-х годов, проходил обучение в тренировочных лагерях в Афганистане. Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане бен Каму был его личным водителем. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение.

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В 2011 году бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.

Одним из терактов, совершенных боевиками под руководством бен Каму, считается нападение на консульство США в ливийском Бенгази. В сентябре 2012 года во время атаки на дипмиссию погибли американский посол в Ливии Кристофер Стивенс и еще трое американских дипломатов.
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 Теги: Аль-Каида, Лидер Аль-Каиды попал в

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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