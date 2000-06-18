» » В США отобрали лицензию у психиатра за странные методы лечения
Раздел: Мир  
0

В США отобрали лицензию у психиатра за странные методы лечения

В США отобрали лицензию у психиатра за странные методы лечения Женщина совершала насильственные действия в отношении пациентов и ездила на них верхом.

Департамент здравоохранения Теннесси приостановил медицинскую лицензию Валери Луизы Август (Valerie Louise Augustus) из-за ее действий над несколькими пациентами в 2015 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Август практикует в Христианском Психологическом Центре в Германтауне. На веб-сайт Центра указано, что Август взяла личный отпуск со 2 июня 2018 года.

«Я потрясена, я никогда бы этого не ожидала, от нее подобного. Она кажется очень мирным человеком, - сказал соседка Кайе Боргогнони (Kaye Borgognoni).

Согласно веб-сайту, Август придерживается комплексного подхода к психическому здоровью. «Доктор Август рекомендует здоровое питание и регулярную физическую активность, а также, возможно, интегрирует в практику свои духовные убеждения и принципы в процессе исцеления каждого пациента».

Однако отдел здравоохранения обнаружил, что Август избивала пациентов с психическими отклонениями хлыстами и кнутами. В одной жалобе пациент указала, что Август била ее по ягодицам, усевшись верхом.

Расследование предполагает, что у Август была тяга к доминированию над женщинами, в связи с чем, она держала у себя не только хлысты, но и другие предметы для верховой езды.

Читайте также: Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от террористов

Август должна будет пройти курс медицинской этики, и она будет находиться на испытательном сроке в течение трех лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: психиатр, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     216
     0

Похожие новости по теме

Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от террористов Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от террористов

Ограждение будет сделано из бронированного стекла и металла.

Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом Эйфелеву башню обнесут пуленепробиваемым стеклом

Эйфелеву башню во французской столице Париже собираются защитить пуленепробиваемым стеклом, чтобы обезопасить от террористических атак.

США рассчитывают на отставку Асада в марте 2017 года США рассчитывают на отставку Асада в марте 2017 года

Выборы президента и парламента Сирии намечены на август 2017 года.

Затонувший радиоактивный авианосец обнаружен у побережья США Затонувший радиоактивный авианосец обнаружен у побережья США

Авианосец участвовал в тихоокеанской кампании США с ноября 1943 по август 1945 года.

Молдова придумала, чем заменить «Газпром» Молдова придумала, чем заменить «Газпром»

В стране планируют начать поставки природного газа из Румынии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх