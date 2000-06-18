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В США отобрали лицензию у психиатра за странные методы лечения
Женщина совершала насильственные действия в отношении пациентов и ездила на них верхом.
Департамент здравоохранения Теннесси приостановил медицинскую лицензию Валери Луизы Август (Valerie Louise Augustus) из-за ее действий над несколькими пациентами в 2015 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Август практикует в Христианском Психологическом Центре в Германтауне. На веб-сайт Центра указано, что Август взяла личный отпуск со 2 июня 2018 года.
«Я потрясена, я никогда бы этого не ожидала, от нее подобного. Она кажется очень мирным человеком, - сказал соседка Кайе Боргогнони (Kaye Borgognoni).
Согласно веб-сайту, Август придерживается комплексного подхода к психическому здоровью. «Доктор Август рекомендует здоровое питание и регулярную физическую активность, а также, возможно, интегрирует в практику свои духовные убеждения и принципы в процессе исцеления каждого пациента».
Однако отдел здравоохранения обнаружил, что Август избивала пациентов с психическими отклонениями хлыстами и кнутами. В одной жалобе пациент указала, что Август била ее по ягодицам, усевшись верхом.
Расследование предполагает, что у Август была тяга к доминированию над женщинами, в связи с чем, она держала у себя не только хлысты, но и другие предметы для верховой езды.
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Август должна будет пройти курс медицинской этики, и она будет находиться на испытательном сроке в течение трех лет.
Департамент здравоохранения Теннесси приостановил медицинскую лицензию Валери Луизы Август (Valerie Louise Augustus) из-за ее действий над несколькими пациентами в 2015 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Август практикует в Христианском Психологическом Центре в Германтауне. На веб-сайт Центра указано, что Август взяла личный отпуск со 2 июня 2018 года.
«Я потрясена, я никогда бы этого не ожидала, от нее подобного. Она кажется очень мирным человеком, - сказал соседка Кайе Боргогнони (Kaye Borgognoni).
Согласно веб-сайту, Август придерживается комплексного подхода к психическому здоровью. «Доктор Август рекомендует здоровое питание и регулярную физическую активность, а также, возможно, интегрирует в практику свои духовные убеждения и принципы в процессе исцеления каждого пациента».
Однако отдел здравоохранения обнаружил, что Август избивала пациентов с психическими отклонениями хлыстами и кнутами. В одной жалобе пациент указала, что Август била ее по ягодицам, усевшись верхом.
Расследование предполагает, что у Август была тяга к доминированию над женщинами, в связи с чем, она держала у себя не только хлысты, но и другие предметы для верховой езды.
Читайте также: Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от террористов
Август должна будет пройти курс медицинской этики, и она будет находиться на испытательном сроке в течение трех лет.
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