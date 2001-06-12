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Раздел: Мир  
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Масштабный теракт в Афганистане: количество погибших увеличилось

Масштабный теракт в Афганистане: количество погибших увеличилось Общее количество пострадавших составило 49 человек.

В результате теракта пострадали 49 человек В Джелал-Абаде (Афганистан) вследствие теракта перед зданием администрации губернатора афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 18 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, при взрыве также получили ранения 49 человек. Глава здравоохранения провинции Наджибулла Камавал заявил, что некоторые из раненных находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в городе Джалал-Абад в воскресенье, 17 июня, произошел второй за два дня взрыв, вследствие чего погибло минимум 10 человек. Известно, что бомбу взорвал смертник.

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Днем ранее, 16 июня, в Афганистане во время встречи членов группировки "Талибан" и представителей правоохранительных органов страны произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек.
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 Теги: Афганистан, теракт

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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