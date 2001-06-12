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Раздел: Мир  
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В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло мощное землетрясение Природный катаклизм привел к смерти не менее троих человек.

В понедельник, 18 июня, в префектуре Осака на западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли не менее трех человек: девятилетняя девочка, которую придавило стеной у школьного бассейна в городе Такацуки, и двое мужчин в городе Осака и в районе Хигасиёдогава.

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Около 40 человек получили ранения и травмы.
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 Теги: Япония, землетрясение

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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