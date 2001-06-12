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Раздел: Мир  
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Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес ФБР

Дональд Трамп выступил с громкими обвинениями в адрес ФБР По словам президента, бюро расследований передает журналистам слишком много информации.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Федеральное бюро расследований за передачу информации "лживым СМИ". Об этом американский лидер написал у себя в Twitter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

"Почему ФБР передавали так много информации фейковым СМИ? Они не должны были это делать, и зная, что фейковые новости являются врагом народа, они выставляют их в выгодном свете – правда для них не имеет значения!" – написал Трамп.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель, но СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых он просит то, чего никогда никто ранее не требовал ни один американский лидер.
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 Теги: Трамп, ФБР

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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