» » Землетрясение в Японии: число жертв резко возросло
Раздел: Мир  
0

Землетрясение в Японии: число жертв резко возросло

Землетрясение в Японии: число жертв резко возрослоЗападный город Осака в Японии поразило землетрясение во время утреннего час-пика.

Работа метро и городских поездов приостановлена, пишет Хроника.инфо.

Трое человек погибли и еще более 200 ранены в результате землетрясения магнитудой в 6,1 балла в Осаке.

Местные официальные лица подтвердили число погибших, среди них девятилетняя девочка.

Также погибли двое мужчин в возрасте 80 лет. Город пострадал около 8 утра по местному времени.

Девочку убла бетонная стена, которая обрушилась в начальной школе, когда ребенок шел на занятия.

Один из мужчин был также убит в результате крушения стены в городе. Другая жертва - 84-летний мужчина. Он умерл в районе Ибараки, в его доме упала книжная полка.

Читайте также: Землетрясение на Тайване: число жертв возросло

Землетрясение привело к разрыву водопровода, крушению стен и возникновению ряда пожаров, в результате чего более 200 человек получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:17 » Автор: Алена Шимко
     274
     0

Похожие новости по теме

В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение

Природный катаклизм привел к смерти не менее троих человек.

Землетрясение на Тайване: число жертв возросло Землетрясение на Тайване: число жертв возросло

На данный момент уже известно о 9 погибших.

Землетрясение в Италии: число жертв растет Землетрясение в Италии: число жертв растет

Погибших уже 290

Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек

Разрушено десятки домов, возникли пожары.

Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 17 человек Число жертв землетрясения на Тайване возросло до 17 человек

На Тайване произошло сильное землетрясение.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх