Раздел: Мир
Землетрясение в Японии: число жертв резко возросло
Западный город Осака в Японии поразило землетрясение во время утреннего час-пика.
Работа метро и городских поездов приостановлена, пишет Хроника.инфо.
Трое человек погибли и еще более 200 ранены в результате землетрясения магнитудой в 6,1 балла в Осаке.
Местные официальные лица подтвердили число погибших, среди них девятилетняя девочка.
Также погибли двое мужчин в возрасте 80 лет. Город пострадал около 8 утра по местному времени.
Девочку убла бетонная стена, которая обрушилась в начальной школе, когда ребенок шел на занятия.
Один из мужчин был также убит в результате крушения стены в городе. Другая жертва - 84-летний мужчина. Он умерл в районе Ибараки, в его доме упала книжная полка.
Читайте также: Землетрясение на Тайване: число жертв возросло
Землетрясение привело к разрыву водопровода, крушению стен и возникновению ряда пожаров, в результате чего более 200 человек получили ранения.
Работа метро и городских поездов приостановлена, пишет Хроника.инфо.
Трое человек погибли и еще более 200 ранены в результате землетрясения магнитудой в 6,1 балла в Осаке.
Местные официальные лица подтвердили число погибших, среди них девятилетняя девочка.
Также погибли двое мужчин в возрасте 80 лет. Город пострадал около 8 утра по местному времени.
Девочку убла бетонная стена, которая обрушилась в начальной школе, когда ребенок шел на занятия.
Один из мужчин был также убит в результате крушения стены в городе. Другая жертва - 84-летний мужчина. Он умерл в районе Ибараки, в его доме упала книжная полка.
Читайте также: Землетрясение на Тайване: число жертв возросло
Землетрясение привело к разрыву водопровода, крушению стен и возникновению ряда пожаров, в результате чего более 200 человек получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
274
0
Также советуем посмотреть
- «Это все медведи»: поднятие пенсионного возраста в РФ высмеяли карикатурой
- Кому подыгрывал Трамп в Сингапуре
- Предстоящие выборы: как разыграть спектакль
- В Киеве на Марше равенства видели неприличную скульптуру Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе ранения получил один военный
- Смешные ляпы от горе-дизайнеров
- Свежие демотиваторы для ценителей хорошего юмора
- Порошенко рассказал, когда заработает Антикоррупционный суд
- Будни мам в прикольных комиксах
- Прикольные фотки, доказывающие, что мужчины – большие дети
- Забавные коты, которые не были готовы к встрече с ветеринаром
- Самые смешные анекдоты на вечер воскресенья
- Смешные комиксы, которые поймут все отцы
- Главари боевиков насмешили сказками об «экономическом признании ДНР»
- Ситуация на Донбассе: потерь среди ВСУ нет
- Ревнивая собака стала новой звездой Сети
- Нелепые татуировки, способные вызвать приступ хохота
- Самая гибкая в мире девушка стала звездой YouTube
- Кабан-экстрасенс назван полуфиналистов ЧМ-2018
- В Сети продолжают троллить Трюдо и его «приклеенные» брови
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
Оставьте свой комментарий