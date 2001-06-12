В США учителя и секретари вынуждены охранять тюрьмы

Похожие новости по теме

В американском штате Калифорния - в ведении Департамента исполнения наказаний и реабилитации (CDCR) - на сегодняшний день насчитывается 33 государственных тюрьмы. Кроме того, на территории штата есть федеральные тюрьмы, исправительные колонии для несовершеннолетних правонарушителей, а также частные тюрьмы. Но этого количества