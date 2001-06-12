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Раздел: Мир  
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В США учителя и секретари вынуждены охранять тюрьмы

В США учителя и секретари вынуждены охранять тюрьмыВ недавний дождливый день более 400 преступников, осужденных за насилие, членов банд и других заключенных в федеральной тюрьме в Западном Техасе с трудом пережили бурю, утопая в трехэтажном здании.

На дежурстве были всего два охранника. Один из них был военным офицером, а другой - медицинским работником в штатском, которому пришлось оказывать помощь в охране помещения из-за нехватки кадров, передает Хроника.инфо.

В подразделении, предназначенном для самых опасных заключенных, обычному клерку из комиссариата прошлось контролировать коридоры между камерами.

Кадровый кризис наблюдается в федеральных тюрьмах по всей стране.

Администрация Трампа сократила количество работников, чтобы уменьшить затраты правительства, так что теперь во многих тюрьмах регулярно заставляют помогать в охране заключенных учителей, медсестер, секретарей и другой вспомогательный персонал.

Нередко приходится вызывать вспомогательных работников в качестве запасных охранников, особенно в чрезвычайных ситуациях. Ранее подобная практика подвергалась критике во время администрации Обамы.

Десятки работников тюрем по всей стране заявили, что заключенные стали более наглыми с сотрудниками и более жестокими друг с другом.

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Согласно данным, полученным The New York Times, в тюрьме Западной Вирджинии количество случаев насилия увеличилось почти на 15 процентов в 2017 году по сравнению с предыдущим годом.
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Сегодня, 11:42 » Автор: Алена Шимко
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