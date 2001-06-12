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Раздел: Мир  
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ВОЗ признала игровую зависимость психическим заболеванием

ВОЗ признала игровую зависимость психическим заболеваниемНаблюдая за тем, как их ребенок увлекается играми, многие родители жалуются на «цифровой героин», сравнивая мигающие изображения на экране с одним из самых опасных веществ в мире.

Теперь у них есть подмога: Всемирная организация здравоохранения намерена объявить о «расстройстве от игр» - новом состоянии психического здоровья, пишет Хроника.инфо.

Заболевание будет включено в 11-й выпуск Международной классификации болезней, которая должна выйти сегодня, в понедельник.

«Я не создаю прецедент», - говорит доктор Владимир Позняк, член Департамента ВОЗ по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами, который предложил новый диагноз органу принятия решений ВОЗ, Всемирной ассамблее здравоохранения.

Доктор объяснил, что ВОЗ следует за «тенденциями, которые произошли в жизни людей и в профессиональной сфере».

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Противники теории опасаются, что признание зависимости от игр болезнью может «открыть ящик Пандоры». Они говорят, что в таком случае ВОЗ придет назвать болезнью практически любую зависимость, например, просмотр ТВ.
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Сегодня, 13:11 » Автор: Алена Шимко
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