Раздел: Мир
ВОЗ признала игровую зависимость психическим заболеванием
Наблюдая за тем, как их ребенок увлекается играми, многие родители жалуются на «цифровой героин», сравнивая мигающие изображения на экране с одним из самых опасных веществ в мире.
Теперь у них есть подмога: Всемирная организация здравоохранения намерена объявить о «расстройстве от игр» - новом состоянии психического здоровья, пишет Хроника.инфо.
Заболевание будет включено в 11-й выпуск Международной классификации болезней, которая должна выйти сегодня, в понедельник.
«Я не создаю прецедент», - говорит доктор Владимир Позняк, член Департамента ВОЗ по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами, который предложил новый диагноз органу принятия решений ВОЗ, Всемирной ассамблее здравоохранения.
Доктор объяснил, что ВОЗ следует за «тенденциями, которые произошли в жизни людей и в профессиональной сфере».
Читайте также: Установлена связь между реакцией на щекотку и психическим заболеванием
Противники теории опасаются, что признание зависимости от игр болезнью может «открыть ящик Пандоры». Они говорят, что в таком случае ВОЗ придет назвать болезнью практически любую зависимость, например, просмотр ТВ.
Теперь у них есть подмога: Всемирная организация здравоохранения намерена объявить о «расстройстве от игр» - новом состоянии психического здоровья, пишет Хроника.инфо.
Заболевание будет включено в 11-й выпуск Международной классификации болезней, которая должна выйти сегодня, в понедельник.
«Я не создаю прецедент», - говорит доктор Владимир Позняк, член Департамента ВОЗ по психическому здоровью и злоупотреблению психоактивными веществами, который предложил новый диагноз органу принятия решений ВОЗ, Всемирной ассамблее здравоохранения.
Доктор объяснил, что ВОЗ следует за «тенденциями, которые произошли в жизни людей и в профессиональной сфере».
Читайте также: Установлена связь между реакцией на щекотку и психическим заболеванием
Противники теории опасаются, что признание зависимости от игр болезнью может «открыть ящик Пандоры». Они говорят, что в таком случае ВОЗ придет назвать болезнью практически любую зависимость, например, просмотр ТВ.
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