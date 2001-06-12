Раздел: Мир
Самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту
Трое пьяных зачинщиков организовали массовую драку, в которой участвовали пару десятков людей.
На борту самолета Ryanair, который следовал из Дублина на Ибицу, в минувшие выходные произошла потасовка, в которой приняли участие по меньшей мере 20 пассажиров. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Капитан воздушного судна вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Парижа. Троих зачинщиков беспорядков в состоянии алкогольного опьянения передали в руки французским правоохранителям.
Инцидент подтвердил представитель Ryanair Робин Кили.
"Мы не станем терпеть неконтролируемое или разрушительное поведение в любое время, безопасность и комфорт клиентов, экипажа и самолетов являются нашим приоритетом номер один", - заявил представитель Ryanair Робин Кили.
По словам Кили, авиадебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина в начале дня до вылета, который был запланирован на 8.50 по местному времени. В этой связи авиакомпания призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах.
Читайте также: Поезд насмерть сбил трех человек на юге Лондона
Напомним, неделей ранее произошел аналогичный случай: во Франции экстренно сел самолет, летевший на Ибицу. Причиной стал взрыв в салоне секс-куклы в салоне самолета, который устроил пьяный пассажир.
На борту самолета Ryanair, который следовал из Дублина на Ибицу, в минувшие выходные произошла потасовка, в которой приняли участие по меньшей мере 20 пассажиров. Об этом в воскресенье, 17 июня, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Капитан воздушного судна вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Парижа. Троих зачинщиков беспорядков в состоянии алкогольного опьянения передали в руки французским правоохранителям.
Инцидент подтвердил представитель Ryanair Робин Кили.
"Мы не станем терпеть неконтролируемое или разрушительное поведение в любое время, безопасность и комфорт клиентов, экипажа и самолетов являются нашим приоритетом номер один", - заявил представитель Ryanair Робин Кили.
По словам Кили, авиадебоширы начали употреблять спиртное в аэропорту Дублина в начале дня до вылета, который был запланирован на 8.50 по местному времени. В этой связи авиакомпания призвала к запрету на выпивку до 10 утра в аэропортах.
Читайте также: Поезд насмерть сбил трех человек на юге Лондона
Напомним, неделей ранее произошел аналогичный случай: во Франции экстренно сел самолет, летевший на Ибицу. Причиной стал взрыв в салоне секс-куклы в салоне самолета, который устроил пьяный пассажир.
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