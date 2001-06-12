Раздел: Мир
Еще одна европейская страна может присоединиться к НАТО
Членство в НАТО займет заметное место в македонской повестке.
Через несколько десятков лет разногласий Греция и Бывшая югославская Республика Македония наконец собираются подписать соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики — Республика Северная Македония, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Разногласия по поводу того, как называть маленькую балканскую страну с примерно 2 млн населения, до сих пор мешают ей присоединиться к Европейскому союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО), хотя она отвечает большинству требований, установленных для этого», — говорится в статье.
«Ожидается, что теперь членство в НАТО займет заметное место в македонской повестке. По словам экспертов, членство в НАТО было достаточно заманчиво, чтобы убедить правительство в Скопье подписать договор о названии страны, хотя многие ее граждане с ним не согласны. Все же этот шаг, вероятно, рассердит российское руководство, настроенное категорически против присоединения к НАТО восточноевропейских стран», — указывает журналистка.
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«Открытие для Македонии пути к вступлению в НАТО будет большой и своевременной победой для этой организации в период, когда во многих столицах нарастают тревоги по поводу распространения российского влияния на западе Балкан, — сказал Джеймс Кер-Линдси, эксперт по Балканам в Лондонской школе экономики. — Наверняка будут опасения, что Москва попытается каким-то образом помешать соглашению, например, попытавшись повлиять на референдум в Македонии. Так как свидетельств о российском вмешательстве в народное волеизъявление в других странах все больше, это наверняка обеспокоит многих влиятельных политиков Запада».
Через несколько десятков лет разногласий Греция и Бывшая югославская Республика Македония наконец собираются подписать соглашение о новом официальном названии бывшей югославской республики — Республика Северная Македония, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
«Разногласия по поводу того, как называть маленькую балканскую страну с примерно 2 млн населения, до сих пор мешают ей присоединиться к Европейскому союзу и Организации Североатлантического договора (НАТО), хотя она отвечает большинству требований, установленных для этого», — говорится в статье.
«Ожидается, что теперь членство в НАТО займет заметное место в македонской повестке. По словам экспертов, членство в НАТО было достаточно заманчиво, чтобы убедить правительство в Скопье подписать договор о названии страны, хотя многие ее граждане с ним не согласны. Все же этот шаг, вероятно, рассердит российское руководство, настроенное категорически против присоединения к НАТО восточноевропейских стран», — указывает журналистка.
Читайте также: Еще одна европейская страна одобрила строительство "Северного потока-2"
«Открытие для Македонии пути к вступлению в НАТО будет большой и своевременной победой для этой организации в период, когда во многих столицах нарастают тревоги по поводу распространения российского влияния на западе Балкан, — сказал Джеймс Кер-Линдси, эксперт по Балканам в Лондонской школе экономики. — Наверняка будут опасения, что Москва попытается каким-то образом помешать соглашению, например, попытавшись повлиять на референдум в Македонии. Так как свидетельств о российском вмешательстве в народное волеизъявление в других странах все больше, это наверняка обеспокоит многих влиятельных политиков Запада».
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