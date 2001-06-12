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Еще одна европейская страна может присоединиться к НАТО

Еще одна европейская страна может присоединиться к НАТО

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