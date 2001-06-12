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Раздел: Мир  
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Госдеп США призвал РФ освободить политзаключенных

Госдеп США призвал РФ освободить политзаключенныхРоссийское правительство удерживает более 150 человек.

Государственный департамент США глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России и призывает РФ срочно освободить этих людей.

Об этом говорится в заявлении для прессы, опубликованном на сайте Государственного департамента США в понедельник, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

В заявлении отмечается, что российское правительство, по данным авторитетных правозащитных организаций, удерживает более 150 человек, идентифицированных как политические или религиозные заключенные.

"Мы особенно обеспокоены здоровьем четырех незаконно заключенных украинцев, которые сейчас голодают - Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Шумкова и Владимира Балуха", - говорится в заявлении Госдепа.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех тех, кого называют политическими или религиозными заключенными, и прекратить использование правовой системы для подавления инакомыслия и мирной религиозной практики", - говорится в заявлении.

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В заявлении также упоминаются граждане других стран, преследуемых Россией за религиозные убеждения.
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 Теги: Госдеп США, РФ

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Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
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