Раздел: Мир
На улицах Швеции стреляли в людей
Стрелок ранил пятерых человек.
В шведском городе Мальме произошла стрельба., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Слово и Дело».
По данным правоохранителей, пострадали пять человек.
Информации об их состоянии пока нет.
Место инцидента оцепили, туда прибыли медики.
Читайте также: В Японии произошло мощное землетрясение
Причины инцидента выясняются.
В шведском городе Мальме произошла стрельба., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Слово и Дело».
По данным правоохранителей, пострадали пять человек.
Информации об их состоянии пока нет.
Место инцидента оцепили, туда прибыли медики.
Читайте также: В Японии произошло мощное землетрясение
Причины инцидента выясняются.
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