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Раздел: Мир  
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На улицах Швеции стреляли в людей

На улицах Швеции стреляли в людей Стрелок ранил пятерых человек.

В шведском городе Мальме произошла стрельба., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на «Слово и Дело».

По данным правоохранителей, пострадали пять человек.

Информации об их состоянии пока нет.

Место инцидента оцепили, туда прибыли медики.

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Причины инцидента выясняются.
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 Теги: Швеция, стрельба

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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