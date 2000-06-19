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Раздел: Мир  
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Друзья навек: китайские военные пройдут парадом по Белоруссии

Друзья навек: китайские военные пройдут парадом по Белоруссии В параде на День независимости примут участие китайские военные.

В параде на День независимости Беларуси в Минске 3 июля будут принимать участие китайские военнослужащие, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

«Впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчёта военнослужащих Народно-освободительной армии Китая», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны Беларуси.

Отмечается, что в параде в Минске примут участие более 3 тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.

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Ранее глава республики Александр Лукашенко в рамках саммита ШОС отмечал, что Минск и Пекин безоговорочно поддерживают друг друга.
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 Теги: Белоруссия, парад, военные

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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