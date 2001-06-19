В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда

Подарок предоставила железнодорожная компания.



Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик, сообщает



Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон".



Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.



Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.



Читайте также: На улицах Швеции стреляли в людей



Впоследствии движение поездов на линии восстановили. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон".Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.Впоследствии движение поездов на линии восстановили.



