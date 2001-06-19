» » В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда
Раздел: Мир  
0

В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда

В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда Подарок предоставила железнодорожная компания.

Париже в понедельник в поезде сети городских электричек RER родился мальчик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Рождение ребенка привело к приостановке движения поездов между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон".

Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.

Руководство сети поездов поздравило молодую мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.

Читайте также: На улицах Швеции стреляли в людей

Впоследствии движение поездов на линии восстановили.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электричка, роды, Париж

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
     227
     0

Похожие новости по теме

Протесты в Каталонии: заблокированы дороги и движение поездов Протесты в Каталонии: заблокированы дороги и движение поездов

Заблокированы дороги и движение поездов в направлении Жироны.

Железнодорожная катастрофа в Египте: число жертв возросло Железнодорожная катастрофа в Египте: число жертв возросло

Число раненных в результате инцидента возросло до 179 человек.

В Индии родился ребенок с врожденным младенцем внутри В Индии родился ребенок с врожденным младенцем внутри

Беспрецедентный случай произошел в акушерской жизни индийской больницы.

Сто человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР Сто человек пострадали при столкновении поездов в ЮАР

Сообщается, что по счастливой случайности погибших не оказалось.

Столкновение поездов в ЮАР: сотни пострадавших Столкновение поездов в ЮАР: сотни пострадавших

В Йоханнесбурге столкнулись два пассажирских поезда.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх