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Раздел: Мир  
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Президент США предпринял очередной шаг в торговой войне с Китаем

Президент США предпринял очередной шаг в торговой войне с Китаем Политик намерен увеличить количество пошлин.

Президент США намерен ввести 10-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 млрд долларов. Дональд Трамп хочет значительно сократить дефицит в торговле с КНР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести 10-процентные пошлины на товары из КНР. Необходимо "предпринять дальнейшие действия, чтобы подтолкнуть Китай к изменению своих несправедливых практик, к открытию своего рынка для товаров из США и к принятию более сбалансированных торговых отношений с США", - заявил американский президент в понедельник, 18 июня.

Общая стоимость затронутых пошлинами товаров составит 200 млрд долларов (172,3 млрд евро). По информации Белого дома, торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру поручено подтвердить список соответствующих товаров.

Реакция Китая

США "инициируют торговую войну и нарушают законы рынка", заявил представитель министерства коммерции КНР.. По его словам, Китай отреагирует решительными ответными мерами", если американская сторона продолжит "иррациональное" поведение.

Ранее в июне министерство коммерции Китая заявило о введении 25-процентных пошлин на 659 наименований товаров из США, которые начнут действовать с 6 июля. Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами, также вступающими в силу 6 июля.

Дефицит в торговле с КНР

Президент США заявил о великолепных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны продолжат совместную работу по многим вопросам, подчеркнул Трамп. При этом американский президент намерен значительно сократить дефицит в торговле с Пекином, который в 2017 году составил 375 млрд долларов (303,3 млрд евро).

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Международный валютный фонд ранее предупредил об отрицательных последствиях торговой войны Вашингтона с Пекином для потребителей, инвесторов и финансовых рынков. От штрафных пошлин, вводимых США на товары из КНР, может пострадать и германская экономика.
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 Теги: Трамп, США, Китай

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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