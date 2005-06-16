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Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США
Популярность американского президента находится на уровне исторического максимума.
Аналитическое агентство Gallup в понедельник, 18 июня, сообщило, что 45% американцев одобряют работу президента США Дональда Трампа и 50% не одобряют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Это наилучший показатель для Трампа с момента его вступления в президентскую должность, отмечает издание Hill.
По данным Gallup poll found, встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном и попытки урегулирования корейского кризиса за неделю принесли Трампу дополнительно 3% одобрения его деятельности.
В то же время, исследование Gallup показывает, что около 90% респондентов, одобряющих деятельность Трампа – избиратели Республиканской партии.
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Среди представителей лагеря Демократической партии негативное отношение к Трампу не меняется вне зависимости от его действий.
Аналитическое агентство Gallup в понедельник, 18 июня, сообщило, что 45% американцев одобряют работу президента США Дональда Трампа и 50% не одобряют, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Это наилучший показатель для Трампа с момента его вступления в президентскую должность, отмечает издание Hill.
По данным Gallup poll found, встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном и попытки урегулирования корейского кризиса за неделю принесли Трампу дополнительно 3% одобрения его деятельности.
В то же время, исследование Gallup показывает, что около 90% респондентов, одобряющих деятельность Трампа – избиратели Республиканской партии.
Читайте также: Президент США предпринял очередной шаг в торговой войне с Китаем
Среди представителей лагеря Демократической партии негативное отношение к Трампу не меняется вне зависимости от его действий.
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