Раздел: Мир
Во Флориде убили известного рэпера
Свидетели сообщили, что на него напали двое чернокожих мужчин.
Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (23.47 по Киеву.
"Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", − говорится в заявлении.
По информации TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.
Отмечается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.
Американский исполнитель Канье Уэст прокомментировал гибель XXXTentacion в своем Twitter .
"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", − написал он.
Читайте также: На улицах Швеции стреляли в людей
XXXTentacion стал популярным в начале 2017 года после сингла Look at Me!. Его альбом 17 занимал вторую строку в Billboard 200, а альбом ?, выпущенный в марте − первую.
Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (23.47 по Киеву.
"Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", − говорится в заявлении.
По информации TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.
Отмечается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.
Американский исполнитель Канье Уэст прокомментировал гибель XXXTentacion в своем Twitter .
"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", − написал он.
Читайте также: На улицах Швеции стреляли в людей
XXXTentacion стал популярным в начале 2017 года после сингла Look at Me!. Его альбом 17 занимал вторую строку в Billboard 200, а альбом ?, выпущенный в марте − первую.
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