Во Флориде убили известного рэпера

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (23.47 по Киеву."Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", − говорится в заявлении.По информации TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.Отмечается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.Американский исполнитель Канье Уэст прокомментировал гибель XXXTentacion в своем Twitter ."Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", − написал он.XXXTentacion стал популярным в начале 2017 года после сингла Look at Me!. Его альбом 17 занимал вторую строку в Billboard 200, а альбом ?, выпущенный в марте − первую.