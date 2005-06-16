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Во Флориде убили известного рэпера

Во Флориде убили известного рэпера Свидетели сообщили, что на него напали двое чернокожих мужчин.

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (23.47 по Киеву.

"Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался", − говорится в заявлении.

По информации TMZ, к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. Свидетели сообщили, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.

Отмечается, что из автомобиля рэпера забрали сумку Louis Vuitton.

Американский исполнитель Канье Уэст прокомментировал гибель XXXTentacion в своем Twitter .

"Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", − написал он.

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XXXTentacion стал популярным в начале 2017 года после сингла Look at Me!. Его альбом 17 занимал вторую строку в Billboard 200, а альбом ?, выпущенный в марте − первую.
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 Теги: рэпер, убийство

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Сегодня, 09:20 » Автор: Богдан Процив
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