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Раздел: Мир  
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В Таиланде провели первую смертную казнь за девять лет

В Таиланде провели первую смертную казнь за девять летЗаключенному ввели смертельную инъекцию.

В Таиланде впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Отмечается, что 26-летнему Терасаку Лонджи ввели смертельную инъекцию в центральной тюрьме Банг Кван к северу от Бангкока.

В 2012 году он был осужден за убийство 17-летнего подростка, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.

Терасак стал седьмым заключенным, казненным при помощи инъекции.

Предыдущая смертная казнь в стране состоялась в 2009 году. Тогда к высшей мере наказания приговорили двух тайских торговцев наркотиками.

Общее число заключенных в Таиланде составляет чуть более 361 тысяч, из них 520 человек ожидают смертной казни.

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Смертной казнью в Таиланде наказывают за 35 видов преступлений, включая убийства и незаконный оборот наркотиков.
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 Теги: смертная казнь, Таиланд

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Сегодня, 10:30 » Автор: Богдан Процив
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