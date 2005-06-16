В Таиланде провели первую смертную казнь за девять лет

Заключенному ввели смертельную инъекцию.



В Таиланде впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного.



Об этом сообщает интернет-издание



Отмечается, что 26-летнему Терасаку Лонджи ввели смертельную инъекцию в центральной тюрьме Банг Кван к северу от Бангкока.



В 2012 году он был осужден за убийство 17-летнего подростка, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.



Терасак стал седьмым заключенным, казненным при помощи инъекции.



Предыдущая смертная казнь в стране состоялась в 2009 году. Тогда к высшей мере наказания приговорили двух тайских торговцев наркотиками.



Общее число заключенных в Таиланде составляет чуть более 361 тысяч, из них 520 человек ожидают смертной казни.



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Смертной казнью в Таиланде наказывают за 35 видов преступлений, включая убийства и незаконный оборот наркотиков. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Таиланде впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор в отношении осужденного.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Отмечается, что 26-летнему Терасаку Лонджи ввели смертельную инъекцию в центральной тюрьме Банг Кван к северу от Бангкока.В 2012 году он был осужден за убийство 17-летнего подростка, которому он нанес 24 ножевых ранения и попытался скрыться с его кошельком и мобильным телефоном.Терасак стал седьмым заключенным, казненным при помощи инъекции.Предыдущая смертная казнь в стране состоялась в 2009 году. Тогда к высшей мере наказания приговорили двух тайских торговцев наркотиками.Общее число заключенных в Таиланде составляет чуть более 361 тысяч, из них 520 человек ожидают смертной казни.Смертной казнью в Таиланде наказывают за 35 видов преступлений, включая убийства и незаконный оборот наркотиков.



