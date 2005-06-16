Десятки человек пропали без вести при крушении парома в Индонезии

Сильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют поиски пропавших без вести.



На озере Тоба в Индонезии в понедельник затонуло судно, на борту которого могли находиться около 80 пассажиров.



Местное агентство по борьбе с катастрофами называет еще бóльшую цифру – до 130 человек, отмечает Euronews. Представитель индонезийского министерства транспорта сообщил, что на этом судне нельзя было перевозить более 60 людей, передает интернет-издание



Продолжается спасательная операция, но сильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют поиски пропавших без вести пассажиров. На данный момент подтверждена смерть одного человека, еще около 20 удалось спасти.



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Руководитель спасательной службы заявил, что многие тела могут находиться внутри затонувшего судна и на их поиск, вероятно, уйдет немало времени.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter На озере Тоба в Индонезии в понедельник затонуло судно, на борту которого могли находиться около 80 пассажиров.Местное агентство по борьбе с катастрофами называет еще бóльшую цифру – до 130 человек, отмечает Euronews. Представитель индонезийского министерства транспорта сообщил, что на этом судне нельзя было перевозить более 60 людей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua Продолжается спасательная операция, но сильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют поиски пропавших без вести пассажиров. На данный момент подтверждена смерть одного человека, еще около 20 удалось спасти.Руководитель спасательной службы заявил, что многие тела могут находиться внутри затонувшего судна и на их поиск, вероятно, уйдет немало времени.



