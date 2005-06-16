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Раздел: Мир  
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Десятки человек пропали без вести при крушении парома в Индонезии

Десятки человек пропали без вести при крушении парома в ИндонезииСильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют поиски пропавших без вести.

На озере Тоба в Индонезии в понедельник затонуло судно, на борту которого могли находиться около 80 пассажиров.

Местное агентство по борьбе с катастрофами называет еще бóльшую цифру – до 130 человек, отмечает Euronews. Представитель индонезийского министерства транспорта сообщил, что на этом судне нельзя было перевозить более 60 людей, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Продолжается спасательная операция, но сильные дожди и волны высотой в два метра затрудняют поиски пропавших без вести пассажиров. На данный момент подтверждена смерть одного человека, еще около 20 удалось спасти.

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Руководитель спасательной службы заявил, что многие тела могут находиться внутри затонувшего судна и на их поиск, вероятно, уйдет немало времени.

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 Теги: судно, Индонезия

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Сегодня, 12:05 » Автор: Богдан Процив
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