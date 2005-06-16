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Раздел: Мир  
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Трамп анонсировал создание космических войск США

Трамп анонсировал создание космических войск СШААдминистрация президента США Дональда Трампа находится на начальном этапе создания военно-космических сил. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она отметила, что Пентагон начал работать по этому процессу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Bagnet.

"Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с министерством обороны и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло", — отметила Сандерс.

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войска

Ранее сообщалось, что Трамп поручил Пентагону создать космические войска. По его мнению, Соединенные штаты должны обладать военным превосходством в космосе. В министерстве обороны США подтверждали готовность к созданию космических войск.

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Сегодня, 13:39 » Автор: Алена Шимко
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