Раздел: Мир
В Мальме обстреляли футбольных фанов, есть жертвы
Число погибших в результате вооруженного инцидента в шведском городе Мальмё достигло трех.
В Мальмё обстреляли выходившую из интернет-кафе группу людей, праздновавших победу сборной Швеции в матче с Южной Кореей на Чемпионате мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rusjev.net.
Ранения в целом получили шесть человек. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет скончались от полученных ранений в больнице минувшей ночью.
В больнице также сообщили о кончине еще одного раненого – 30-летнего мужчины.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
Полиция разыскивает человека и автомобиль, из которого был открыт огонь. Задержанных в связи с инцидентом нет.
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Очевидцы сообщают, что злоумышленник стрелял из автоматического оружия.
В Мальмё обстреляли выходившую из интернет-кафе группу людей, праздновавших победу сборной Швеции в матче с Южной Кореей на Чемпионате мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rusjev.net.
Ранения в целом получили шесть человек. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет скончались от полученных ранений в больнице минувшей ночью.
В больнице также сообщили о кончине еще одного раненого – 30-летнего мужчины.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.
Полиция разыскивает человека и автомобиль, из которого был открыт огонь. Задержанных в связи с инцидентом нет.
Читайте также: В Беларуси украинских футбольных фанов задержали за неполиткорректную песню о Путине. Видео
Очевидцы сообщают, что злоумышленник стрелял из автоматического оружия.
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