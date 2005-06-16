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Раздел: Мир  
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В Мальме обстреляли футбольных фанов, есть жертвы

В Мальме обстреляли футбольных фанов, есть жертвыЧисло погибших в результате вооруженного инцидента в шведском городе Мальмё достигло трех.

В Мальмё обстреляли выходившую из интернет-кафе группу людей, праздновавших победу сборной Швеции в матче с Южной Кореей на Чемпионате мира по футболу в России, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Rusjev.net.

Ранения в целом получили шесть человек. По данным полиции, двое мужчин в возрасте 18 и 29 лет скончались от полученных ранений в больнице минувшей ночью.

В больнице также сообщили о кончине еще одного раненого – 30-летнего мужчины.

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое.

Полиция разыскивает человека и автомобиль, из которого был открыт огонь. Задержанных в связи с инцидентом нет.

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Очевидцы сообщают, что злоумышленник стрелял из автоматического оружия.
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Сегодня, 15:22 » Автор: Алена Шимко
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