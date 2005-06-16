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Раздел: Мир  
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На Мадагаскаре разбился самолет: есть жертвы

На Мадагаскаре разбился самолет: есть жертвыЧастный самолет потерпел крушение на острове Мадагаскар.

В результате катастрофы погибли пять человек? пишет Хроника.инфо со ссылкой на Newsone.

Известно, что самолет принадлежал частной компании Madagascar Trans Air. Он разбился в западной части города Антананариву.

Самолет совершал тренировочный полет в непосредственной близости от аэродрома Ивато.

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По факту крушения самолета проводится расследование. Подробности авиакатастрофы не раскрываются.
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Сегодня, 18:31 » Автор: Алена Шимко
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