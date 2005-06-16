Раздел: Мир
Незаконная миграция: у мигрантов в США начали отбирать детей
Детей содержат в сомнительных условиях.
В США разгорается миграционный сканадал из-за новых норм, согласно которым нарушителям пограничного режима предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Около двух тысяч детей мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.
Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально.
Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, не обвиняемых в совершении преступления, переводят в изоляторы.
Новая миграционная политика получила название политики «нулевой терпимости».
19 июня расследовательская организация ProPublica опубликовала аудиозапись, на которой слышен плач испаноговорящих детей, помещенных в изолятор отдельно от родителей. По данным ProPublica, детям от 4 до 10 лет.
На записи также слышен голос взрослого человека - предположительно, сотрудника пограничной службы. «У нас тут концерт. Только дирижера не хватает», - говорит он.
Изоляционные центры представляют собой переоборудованные склады или супермаркеты.
На одной из фотографий, распространенных Таможенно-пограничной службой США, видно, что взрослые мигранты сидят на лавочках в пространстве, огороженном металлической сеткой. Журналисты говорят, что дети содержатся в похожих условиях.
«В одной клетке - 20 детей. На полу разбросаны бутылки с водой, пакеты с чипсами и термоодеяла из фольги», - сообщает AP.
О том, что дети содержатся в клетках, также написали сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен и член палаты представителей от Республиканской партии Питер Уэлш. По словам Уэлша, условия содержания в изоляторе мало чем отличаются от тюремных.
В одном из изоляторов в Техасе, который официально называется «Урсула», но среди мигрантов известен как «собачий питомник», побывали журналисты Los Angeles Times. Они сообщили, что это чистое здание с голыми бетонными полами. В центре есть медицинские работники, но нет психологов. В здании круглые сутки горит свет.
В изоляторах заканчиваются места, и власти США начали устанавливать для нарушителей палаточные городки. По сообщениям СМИ, там же отдельно от мигрантов содержат и их детей.
В Техасе 17 июня сотни людей прошли маршем к одному из таких палаточных городков, протестуя против миграционной политики властей.
С осуждением новых норм выступили многие демократы. Большинство республиканцев не критикуют политику президента Дональда Трампа.
Лора Буш, жена экс-президента США Джоржда Буша-младшего, написала в Washington Post, что новые миграционные меры «аморальны».
Мелания Трамп сказала, что ей «больно видеть, как детей забирают у родителей».
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал «Би-би-си», что политика «нулевой терпимости» неприемлема.
«Абсолютно неправильно отделять детей от родителей в любой ситуации, а особенно когда люди находятся в стрессовой ситуации, когда они пытаются скрыться от насилия и преследования, как жители Центральной Америки», - сказал Гранди.
Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также призвал США прекратить практику разделения семей.
Дональд Трамп в ответ на критику написал 18 июня, что США «не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев».
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила на брифинге, что мигранты сами подвергают своих детей риску, когда пытаются пересечь границу нелегально.
«Мы должны делать свою работу, мы не будем извиняться за то, что делаем свою работу», - заявила Нильсен.
Трамп обвиняет в миграционном кризисе демократов. Он считает, что причиной сложившейся ситуации стала «слабость и неээфективность» контроля за границей в предыдущие годы.
В США разгорается миграционный сканадал из-за новых норм, согласно которым нарушителям пограничного режима предъявляют обвинения, а их детей отправляют в специальные изоляторы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavcom.
Около двух тысяч детей мигрантов в США были помещены в изоляторы отдельно от родителей, нарушивших миграционное законодательство.
Ранее генпрокурор Джефф Сешнс поручил привлекать к ответственности всех взрослых, которые пытаются попасть в США нелегально.
Мигрантам предъявляют обвинения по соответствующей статье даже при отсутствии других нарушений. Их детей, не обвиняемых в совершении преступления, переводят в изоляторы.
Новая миграционная политика получила название политики «нулевой терпимости».
19 июня расследовательская организация ProPublica опубликовала аудиозапись, на которой слышен плач испаноговорящих детей, помещенных в изолятор отдельно от родителей. По данным ProPublica, детям от 4 до 10 лет.
На записи также слышен голос взрослого человека - предположительно, сотрудника пограничной службы. «У нас тут концерт. Только дирижера не хватает», - говорит он.
Изоляционные центры представляют собой переоборудованные склады или супермаркеты.
На одной из фотографий, распространенных Таможенно-пограничной службой США, видно, что взрослые мигранты сидят на лавочках в пространстве, огороженном металлической сеткой. Журналисты говорят, что дети содержатся в похожих условиях.
«В одной клетке - 20 детей. На полу разбросаны бутылки с водой, пакеты с чипсами и термоодеяла из фольги», - сообщает AP.
О том, что дети содержатся в клетках, также написали сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен и член палаты представителей от Республиканской партии Питер Уэлш. По словам Уэлша, условия содержания в изоляторе мало чем отличаются от тюремных.
В одном из изоляторов в Техасе, который официально называется «Урсула», но среди мигрантов известен как «собачий питомник», побывали журналисты Los Angeles Times. Они сообщили, что это чистое здание с голыми бетонными полами. В центре есть медицинские работники, но нет психологов. В здании круглые сутки горит свет.
В изоляторах заканчиваются места, и власти США начали устанавливать для нарушителей палаточные городки. По сообщениям СМИ, там же отдельно от мигрантов содержат и их детей.
В Техасе 17 июня сотни людей прошли маршем к одному из таких палаточных городков, протестуя против миграционной политики властей.
С осуждением новых норм выступили многие демократы. Большинство республиканцев не критикуют политику президента Дональда Трампа.
Лора Буш, жена экс-президента США Джоржда Буша-младшего, написала в Washington Post, что новые миграционные меры «аморальны».
Мелания Трамп сказала, что ей «больно видеть, как детей забирают у родителей».
Читайте также: В России за долги начали отбирать гробы
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сказал «Би-би-си», что политика «нулевой терпимости» неприемлема.
«Абсолютно неправильно отделять детей от родителей в любой ситуации, а особенно когда люди находятся в стрессовой ситуации, когда они пытаются скрыться от насилия и преследования, как жители Центральной Америки», - сказал Гранди.
Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн также призвал США прекратить практику разделения семей.
Дональд Трамп в ответ на критику написал 18 июня, что США «не станут лагерем для мигрантов и не превратятся в приют для беженцев».
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен заявила на брифинге, что мигранты сами подвергают своих детей риску, когда пытаются пересечь границу нелегально.
«Мы должны делать свою работу, мы не будем извиняться за то, что делаем свою работу», - заявила Нильсен.
Трамп обвиняет в миграционном кризисе демократов. Он считает, что причиной сложившейся ситуации стала «слабость и неээфективность» контроля за границей в предыдущие годы.
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