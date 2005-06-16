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Раздел: Мир  
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США планируют выйти из Совета ООН по правам человека

США планируют выйти из Совета ООН по правам человекаВашингтон ранее неоднократно критиковал этот орган ООН.

США планируют объявить о выходе из Совета ООН по правам человека. По данным Bloomberg, официальное заявление представителей США будет сделано уже в ближайшие часы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

США в ближайшие часы объявит о выходе из Совета ООН по правам человека, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в администрации президента Дональда Трампа.

По данным агентства, объявят об этом глава Госдепа Майк Помпео и постоянный представитель Вашингтона при ООН Никки Хейли.

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Агентство также указывает, что Вашингтон ранее неоднократно критиковал этот орган ООН за предвзятое отношение к Израилю. Совет, в свою очередь, критиковал США за жесткую иммиграционную политику, которую ведет администрация Трампа.
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 Теги: США, Совет ООН

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Сегодня, 21:47 » Автор: Едгар Букмирза
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