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Военную шляпу Наполеона продали за рекордную сумму

Военную шляпу Наполеона продали за рекордную сумму Шляпа была найдена на поле боя после поражения при Ватерлоо.

На аукционе продали одну из 19 шляп Наполеона, которые сохранились до нашего времени. Французский коллекционер купил шляпу за 280 тысяч евро. Общая стоимость "покупки", включая сборы и налоги, составила чуть менее 350 тысяч евро.

Проданная военная шляпа Наполеона была найдена на поле боя после поражения при Ватерлоо в 1815 году, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВВС-Украина.

Аукционный дом De Baecque подтвердил продажу шляпу Наполеона в Лионе. Считается, что в целом император имел 120 аналогичных шляп за свою карьеру.

Отмечается, что легендарный красный плащ, который Наполеон носил при Ватерлоо, сейчас принадлежит британской королеве и украшает королевскую коллекцию с 1837 года.

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В ноябре прошлого года золотой лавровый лист из короны, сделанной для коронации Наполеона продали за 625 тысяч евро.

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 Теги: Наполеон, Шляпа

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Сегодня, 00:03 » Автор: Едгар Букмирза
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