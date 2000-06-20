Раздел: Мир
Взрыв в метро Лондона: есть пострадавшие
Причины взрыва пока не выяснены, возможен теракт.
На станции метро Southgate, на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.
Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.
Читайте также: В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда
Версия о теракте пока не подтверждена.
На станции метро Southgate, на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.
Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.
Читайте также: В Париже ребенок родился в электричке и получил 25 лет бесплатного проезда
Версия о теракте пока не подтверждена.
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