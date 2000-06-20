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Раздел: Мир  
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Взрыв в метро Лондона: есть пострадавшие

Взрыв в метро Лондона: есть пострадавшие Причины взрыва пока не выяснены, возможен теракт.

На станции метро Southgate, на севере Лондона, произошел взрыв. Полиция устанавливает причины взрыва. На месте происшествия работает контр-террористический отдел Скотленд-Ярда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Отмечается, что о взрыве сообщили в 19:00. На место сразу прибыли правоохранители, пожарные, а также врачи скорой помощи.

Полиция сообщила о нескольких пострадавших. Сейчас станция метро Southgate перекрыта и оцеплена полицией. Частично заблокировано движение поездов по линии метро Picadilly. Из ближайших домов эвакуированы жители.

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Версия о теракте пока не подтверждена.
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 Теги: Лондон, метро, взрыв

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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