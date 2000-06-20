» » Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание
Раздел: Мир  
0

Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание

Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание Ранее президент США пообещал созвониться с Ким Чен Ыном в воскресенье.

Президент США Дональд Трамп не стал звонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, несмотря на свое обещание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Источники американского телеканала в администрации Белого дома не уточнили, что помешало телефонному разговору между двумя лидерами.

15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР.

Читайте также: Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США

И добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный номер телефона на случай, если тот решит позвонить ему.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, Ким Чен Ын, звонок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     189
     0

Похожие новости по теме

Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США

Популярность американского президента находится на уровне исторического максимума.

Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР Трамп назвал дату и место встречи с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Дональд Трамп обсудил место и время встречи с лидером КНДР Дональд Трамп обсудил место и время встречи с лидером КНДР

Трамп обсудил будущие переговоры между США и КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Дональд Трамп озвучил громкую угрозу в адрес КНДР Дональд Трамп озвучил громкую угрозу в адрес КНДР

Президент США продолжает сыпать угрозами в адрес КНДР.

Трамп обвинил КНДР в поисках неприятностей и пообещал решить эту проблему Трамп обвинил КНДР в поисках неприятностей и пообещал решить эту проблему

Глава Белого Дома обещает решить проблему Северной Кореи как с помощью Китая, так и самостоятельно.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх