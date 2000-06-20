Раздел: Мир
Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание
Ранее президент США пообещал созвониться с Ким Чен Ыном в воскресенье.
Президент США Дональд Трамп не стал звонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, несмотря на свое обещание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Источники американского телеканала в администрации Белого дома не уточнили, что помешало телефонному разговору между двумя лидерами.
15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР.
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И добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный номер телефона на случай, если тот решит позвонить ему.
Президент США Дональд Трамп не стал звонить лидеру КНДР Ким Чен Ыну, несмотря на свое обещание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
Источники американского телеканала в администрации Белого дома не уточнили, что помешало телефонному разговору между двумя лидерами.
15 июня Трамп во время беседы с журналистами заявил, что в воскресенье он собирается позвонить в КНДР.
Читайте также: Дональд Трамп получил рекордный рейтинг поддержки в США
И добавил, что дал Ким Чен Ыну свой личный номер телефона на случай, если тот решит позвонить ему.
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