В США мужчина покончил с жизнью, предварительно убив двух женщин

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Человек застрелился в соборе. В Париже в соборе Парижской Богоматери 50-летний мужчина свел счеты с жизнью. Посетители Нотр-Дам де Пари были эвакуированы после смертельного инцидента. Он застрелился в святыне, которую описал Виктор Гюго в своем широко известном романе.