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Раздел: Мир  
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В США мужчина покончил с жизнью, предварительно убив двух женщин

В США мужчина покончил с жизнью, предварительно убив двух женщин Причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.

Во вторник, 19 июня, в городе Таллесси, штат Алабама, Соединенные Штаты Америки, мужчина расстрелял из огнестрельного оружия двух женщин, после чего свел счеты с жизнью прямо на месте преступления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Известно, что перед тем как совершить убийство, преступник протаранил на авто другую машину.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с универмагом сети Walmart.

Причиной расстрела предварительно назвали бытовой конфликт.

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В полиции заявили, что случившееся никоим образом не связано с терроризмом.
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 Теги: США, убийство

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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