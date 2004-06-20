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Раздел: Мир  
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В Канаде разрешили производить, хранить и продавать марихуану

В Канаде разрешили производить, хранить и продавать марихуану Страна стала первой из государств G7, легализовавших марихуану.

Сенат Канады большинством голосов принял закон, который регламентирует правила производства, хранения и продажи рекреационной марихуаны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Законно покупать и употреблять марихуану для собственных нужд канадцы смогут уже в сентябре 2018-го. Закон еще должен подписать генерал-губернатор. После правительство определит дату его вступления в силу.

С 2001 года марихуана была легализована в Канаде для медицинского применения.

Новость уже прокомментировал премьер-министра страны Джастина Трюдо, который сделал легализации марихуаны одной из своих ведущих предвыборных обещаний.

"Нашим детям было слишком просто достать марихуану, а преступникам – наживаться на ней. Сегодня мы изменили это", – написал политик.

Покупать марихуану можно будет по достижении 18-летнего возраста, в некоторых провинциях – с 19. Взрослым гражданам разрешать иметь при себе до 30 граммов высушенной марихуаны.

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Добавим, первой страной, которая легализовала производство и продажу марихуаны, стал в декабря 2013 года Уругвай.
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 Теги: Канада, мариухана

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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