Раздел: Мир
Шенгенские визы могут подорожать в два раза
После принятия изменений стоимость Шенгенской визы составит до 80 евро.
Послы Евросоюза одобрили мандат на начало переговоров о внесении изменений в визовый кодекс. Теперь механизмы эффективного управления миграцией начнут обсуждать с Европарламентом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Новые правила оформления виз предоставят нам еще один инструмент для ответа на действия третьих стран, которые не хотят принимать обратно своих граждан», — цитируется на сайте Европейского Совета заявление министра внутренних дел Болгарии Валентина Радева.
В качестве рычага давления на страны, не сотрудничающие по возвращению своих нелегальных мигрантов, планируют использовать визовую политику. Так, в Еврокомиссии будут регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по реадмиссии, а если оно будет не на надлежащем уровне, то использовать «ограничительные визовые меры, связанные с оформлением визы и ее получением».
Что же касается легальных путешественников, то предлагается разрешить им подавать заявки на оформление шенгенской визы за шесть месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до поездки, а также предоставить им возможность заполнять и подписывать формы для получения разрешительных документов в электронном виде.
ФРГ и Австрия усилили контроль на границе
А вот стоимость шенгена хотят увеличить — до 80 евро. При этом предлагается ввести механизм, предусматривающий пересмотр суммы визового сбора каждые три года.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», системы учета путешественников на границах Евросоюза вступят в силу в 2020 году. Так, украинские путешественники, получившие возможность ездить в Европу без виз по биометрическому паспорту, накануне выезда в страны ЕС будут подавать электронную заявку через сайт или мобильное приложение системы ETIAS.
Послы Евросоюза одобрили мандат на начало переговоров о внесении изменений в визовый кодекс. Теперь механизмы эффективного управления миграцией начнут обсуждать с Европарламентом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
«Новые правила оформления виз предоставят нам еще один инструмент для ответа на действия третьих стран, которые не хотят принимать обратно своих граждан», — цитируется на сайте Европейского Совета заявление министра внутренних дел Болгарии Валентина Радева.
В качестве рычага давления на страны, не сотрудничающие по возвращению своих нелегальных мигрантов, планируют использовать визовую политику. Так, в Еврокомиссии будут регулярно оценивать сотрудничество третьих стран по реадмиссии, а если оно будет не на надлежащем уровне, то использовать «ограничительные визовые меры, связанные с оформлением визы и ее получением».
Что же касается легальных путешественников, то предлагается разрешить им подавать заявки на оформление шенгенской визы за шесть месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до поездки, а также предоставить им возможность заполнять и подписывать формы для получения разрешительных документов в электронном виде.
ФРГ и Австрия усилили контроль на границе
А вот стоимость шенгена хотят увеличить — до 80 евро. При этом предлагается ввести механизм, предусматривающий пересмотр суммы визового сбора каждые три года.
Читайте также: В Канаде разрешили производить, хранить и продавать марихуану
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», системы учета путешественников на границах Евросоюза вступят в силу в 2020 году. Так, украинские путешественники, получившие возможность ездить в Европу без виз по биометрическому паспорту, накануне выезда в страны ЕС будут подавать электронную заявку через сайт или мобильное приложение системы ETIAS.
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