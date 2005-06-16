Раздел: Мир
В Минске по непонятным причинам совершил посадку китайский самолет
В Минске после странных пируэтов экстренно сел китайский Airbus.
В небе над Беларусью 19 июня явно разворачивались неординарные события. Пассажирский самолет Airbus A330 крупнейшей китайской авиакомпании Air China, следовавший регулярным рейсом CA840 Барселона — Шанхай, по каким-то причинам прервал полет над нашей территорией и приземлился в Национальном аэропорту Минск. Трек этого полета можно отследить на сервисе Flightradar24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.орг.
По нему видно, что Airbus следовал по штатному маршруту в рамках международного воздушного коридора в сторону России и далее Китая примерно до белорусского города Борисов Минской области. Затем самолет почему-то выполнил правый разворот и сделал в этом районе два круга. А после этого он направился в обратную сторону, пролетел мимо Минска с севера и даже аккуратно обогнул запретную для полетов зону у поселка Острошицкий Городок, где находится новая загородная резиденция президента нашей страны Александра Лукашенко.
После этого борт направился в сторону поселка Радошковичи Минской области, где выполнил еще шесть кругов в ограниченном пространстве. Затем он опять развернулся на 180 градусов и со снижением направился в сторону Национального аэропорта Минск в Смолевичском районе, где через несколько минут благополучно приземлился.
Разумеется, такие пируэты в белорусском воздушном пространстве никак нельзя назвать штатной ситуацией. По всем признакам китайскому экипажу понадобилось срочно приземлиться, но сделать это сразу у него не получилось.
Причины произошедшего могут быть самыми разными: например, у самолета могла возникнуть техническая неисправность, кто-то из пассажиров на борту мог почувствовать себя плохо, могла поступить информация о подозрительном багаже — возможных причин десятки. А сразу разрешить посадку диспетчеры Национального аэропорта Минск не могли, например, из-за того, что на его стоянке сейчас находится несколько российских правительственных бортов, включая личный самолет Ил-96 президента Владимира Путина, прибывшего в белорусскую столицу с рабочим визитом. Разумеется, в случае действительно экстренной ситуации наличием спецбортов можно было бы и пренебречь, но, видимо, китайский экипаж имел возможность покружить в зоне ожидания без каких-либо последствий.
Кроме того, при вылете из Барселоны китайский Airbus был заправлен топливом на весь беспосадочный полет до Шанхая, из-за чего масса самолета могла превышать максимально допустимую для посадки. Для того, чтобы вписаться в пределы разрешенного веса, это топливо необходимо было сначала выработать.
Читайте также: В Варшаве самолет совершил аварийную посадку
Получить комментарии от белорусских силовых ведомств и администрации Национального аэропорта Минск пока не удалось.
В небе над Беларусью 19 июня явно разворачивались неординарные события. Пассажирский самолет Airbus A330 крупнейшей китайской авиакомпании Air China, следовавший регулярным рейсом CA840 Барселона — Шанхай, по каким-то причинам прервал полет над нашей территорией и приземлился в Национальном аэропорту Минск. Трек этого полета можно отследить на сервисе Flightradar24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.орг.
По нему видно, что Airbus следовал по штатному маршруту в рамках международного воздушного коридора в сторону России и далее Китая примерно до белорусского города Борисов Минской области. Затем самолет почему-то выполнил правый разворот и сделал в этом районе два круга. А после этого он направился в обратную сторону, пролетел мимо Минска с севера и даже аккуратно обогнул запретную для полетов зону у поселка Острошицкий Городок, где находится новая загородная резиденция президента нашей страны Александра Лукашенко.
После этого борт направился в сторону поселка Радошковичи Минской области, где выполнил еще шесть кругов в ограниченном пространстве. Затем он опять развернулся на 180 градусов и со снижением направился в сторону Национального аэропорта Минск в Смолевичском районе, где через несколько минут благополучно приземлился.
Разумеется, такие пируэты в белорусском воздушном пространстве никак нельзя назвать штатной ситуацией. По всем признакам китайскому экипажу понадобилось срочно приземлиться, но сделать это сразу у него не получилось.
Причины произошедшего могут быть самыми разными: например, у самолета могла возникнуть техническая неисправность, кто-то из пассажиров на борту мог почувствовать себя плохо, могла поступить информация о подозрительном багаже — возможных причин десятки. А сразу разрешить посадку диспетчеры Национального аэропорта Минск не могли, например, из-за того, что на его стоянке сейчас находится несколько российских правительственных бортов, включая личный самолет Ил-96 президента Владимира Путина, прибывшего в белорусскую столицу с рабочим визитом. Разумеется, в случае действительно экстренной ситуации наличием спецбортов можно было бы и пренебречь, но, видимо, китайский экипаж имел возможность покружить в зоне ожидания без каких-либо последствий.
Кроме того, при вылете из Барселоны китайский Airbus был заправлен топливом на весь беспосадочный полет до Шанхая, из-за чего масса самолета могла превышать максимально допустимую для посадки. Для того, чтобы вписаться в пределы разрешенного веса, это топливо необходимо было сначала выработать.
Читайте также: В Варшаве самолет совершил аварийную посадку
Получить комментарии от белорусских силовых ведомств и администрации Национального аэропорта Минск пока не удалось.
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