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Раздел: Мир  
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Мелания Трамп появилась в эффектном наряде перед королевой Испании

Мелания Трамп появилась в эффектном наряде перед королевой ИспанииПервая леди США посоревновалась с европейской иконой стиля.

Жена Дональда Трампа, Мелания, продолжает утверждаться в статусе иконы стиля. Она выбрала элегантный наряд для встречи с королем Испании Филиппа VI и его супругой Летицией, которая также устанавливает тренды в моде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГлавКом.

Их встреча состоялась 19 июня в Вашингтоне. Это первый приезд представителей королевской семьи за время президентства Дональда Трампа.

Для мероприятия Мелания Трамп выбрала изысканное платье от Valentino. К брендовому наряду она подобрала туфли на каблуках. Идеальная укладка волос и макияж с акцентом на глаза завершили удивительный «лук» первой леди.

В то же время королева Летиция, которая тоже не уступает стилю Мелании, надела розовое приталенное платье. Супруга испанского монарха подчеркнула стройную фигуру. Туфли на каблуках и клатч изящно дополнили образ прекрасной Летиции.

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Пользователи сети сделали опрос, чей образ на официальной встрече им понравился больше. За считанные часы после старта голосования Мелания Трамп набрала более 80% предпочтений. Ее стильный «лук» выглядел действительно эффектно.
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Сегодня, 13:40 » Автор: Алена Шимко
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