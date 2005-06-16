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Раздел: Мир  
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В бельгийском порту обнаружили тонну героина в мешках с содой

В бельгийском порту обнаружили тонну героина в мешках с содойВ среду, 20 июня, прокуратура Антверпена сообщила о том, что в этом бельгийском порту обнаружена тонна героина.

Стоимость наркотиков оценивается в 55 миллионов евро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.UA.

Героин нашли в мешках с содой, которые прибыли в Антверпен на иранском судне. Арестованы два человека.

Всего было конфисковано 57 подозрительных мешков.

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Точный вес изъятых наркотиков составляет 954,4 килограмма.
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Сегодня, 17:08 » Автор: Алена Шимко
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