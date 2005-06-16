В бельгийском порту обнаружили тонну героина в мешках с содой

В среду, 20 июня, прокуратура Антверпена сообщила о том, что в этом бельгийском порту обнаружена тонна героина.



Стоимость наркотиков оценивается в 55 миллионов евро, пишет



Героин нашли в мешках с содой, которые прибыли в Антверпен на иранском судне. Арестованы два человека.



Всего было конфисковано 57 подозрительных мешков.



Читайте также: Американец спрятал внутри своего тела почти полторы тысячи пакетов героина



Точный вес изъятых наркотиков составляет 954,4 килограмма. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Стоимость наркотиков оценивается в 55 миллионов евро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.UA Героин нашли в мешках с содой, которые прибыли в Антверпен на иранском судне. Арестованы два человека.Всего было конфисковано 57 подозрительных мешков.Точный вес изъятых наркотиков составляет 954,4 килограмма.