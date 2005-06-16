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Раздел: Мир  
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В США мальчик разбил статую стоимостью $132 тысячи

В США мальчик разбил статую стоимостью $132 тысячиВ центр мальчик пришел с мамой.

Пятилетний мальчик разбил статую Афродиты стоимостью $ 132 тысяч , родителей просят возместить убытки.

Инцидент произошел в помещение Общественного центра в городе Оверленд-Парк, штат Канзас, США, пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

В центр мальчик пришел с мамой, однако ушел от нее, чтобы поиграть с другими детьми. В какой-то момент мальчика заинтересовала скульптура Афродиты и он решил залезть на постамент. Когда мальчик схватился за грудь статуи, конструкция не выдержала и разбилась при падении.

Статую создал современный скульптор Билл Лайонс, она выполнена из элементов стекла и зеркал. Художник отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, и он не сможет ее продать, а также оценил свое произведение в $ 132 тысячи.

Через несколько дней мама мальчика получила сообщение из страховой компании с просьбой оплатить $ 132 тысячи компенсации.

"Следить за несовершеннолетним ребенком - ваша прямая ответственность. Ваш отказ от контроля можно считать небрежностью", - написали страховщики.

Однако, женщина отказывается платить такую ​​сумму и называет этот факт возмутительным. Городские власти надеются, что страховая компания и иметь мальчика все же найдут мирный выход из ситуации.
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Сегодня, 22:24 » Автор: Едгар Букмирза
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