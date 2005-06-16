В США мальчик разбил статую стоимостью $132 тысячи

Похожие новости по теме

В Америке восьмилетний мальчик выстрелом в голову убил 90-летнюю опекуншу. Местные власти информируют, что маленький «ковбой» схватился за оружие, поиграв в реалистичную компьютерную игру, преисполненную элементами жестокости. Произошел инцидент в американском штате Луизиана. Официальной версии мотива преступления

Сегодня Международная организация «Врачи без границ» в честь Международного дня молока и для привлечения внимания к проблеме нехватки молока в африканских странах одели брюссельского «Писающего мальчика» в костюм, который носят обычно африканские крестьяне. «Мальчик», по этому случаю, начал писать не водой, а молоком.