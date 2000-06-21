Раздел: Мир
Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов
На страну было оказано большое давление со стороны правозащитных организаций.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому семьи незаконных иммигрантов не будут разлучены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Он подчеркнул, что политика "нулевой терпимости" сохранится, однако семьи смогут находиться вместе.
Стоит отметить, что как в США, так и за пределами государства недовольны тем, что американские пограничники разделяют семьи мигрантов, которые пытаются пересечь государственную границу Штатов: согласно принципу “нулевой терпимости” всех пытающихся пересечь границу без документов заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры.
Трамп сказал, что на него повлияли фотографии детей мигрантов, которых отобрали у родителей.
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В период с 19 апреля по 31 мая власти США разлучили с родителями 1995 детей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому семьи незаконных иммигрантов не будут разлучены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.
Он подчеркнул, что политика "нулевой терпимости" сохранится, однако семьи смогут находиться вместе.
Стоит отметить, что как в США, так и за пределами государства недовольны тем, что американские пограничники разделяют семьи мигрантов, которые пытаются пересечь государственную границу Штатов: согласно принципу “нулевой терпимости” всех пытающихся пересечь границу без документов заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры.
Трамп сказал, что на него повлияли фотографии детей мигрантов, которых отобрали у родителей.
Читайте также: Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание
В период с 19 апреля по 31 мая власти США разлучили с родителями 1995 детей.
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