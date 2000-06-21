» » Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов
Раздел: Мир  
0

Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов

Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов На страну было оказано большое давление со стороны правозащитных организаций.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому семьи незаконных иммигрантов не будут разлучены, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

Он подчеркнул, что политика "нулевой терпимости" сохранится, однако семьи смогут находиться вместе.

Стоит отметить, что как в США, так и за пределами государства недовольны тем, что американские пограничники разделяют семьи мигрантов, которые пытаются пересечь государственную границу Штатов: согласно принципу “нулевой терпимости” всех пытающихся пересечь границу без документов заключают под стражу, а их детей отправляют в специальные центры.

Трамп сказал, что на него повлияли фотографии детей мигрантов, которых отобрали у родителей.

Читайте также: Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание

В период с 19 апреля по 31 мая власти США разлучили с родителями 1995 детей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, мигранты, семьи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
     179
     0

Похожие новости по теме

Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание Трамп не перезвонил лидеру КНДР, несмотря на обещание

Ранее президент США пообещал созвониться с Ким Чен Ыном в воскресенье.

Незаконная миграция: у мигрантов в США начали отбирать детей Незаконная миграция: у мигрантов в США начали отбирать детей

Детей содержат в сомнительных условиях.

Мелания Трамп осудила миграционную политику мужа Мелания Трамп осудила миграционную политику мужа

Первая леди США Мелания Трамп и бывшая первая леди Лора Буш осудили противоречивую политику президента, которая разлучает семьи незаконных мигрантов.

Трамп в очередной раз резко высказался о «нелегалах» Трамп в очередной раз резко высказался о «нелегалах»

Он назвал нелегальных мигрантов "животными".

Дональд Трамп намерен депортировать всех нелегалов из США Дональд Трамп намерен депортировать всех нелегалов из США

Намерение Трампа противоречит политике нынешнего президента, который выступает за воссоединение семей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх