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Раздел: Мир  
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Молодой британский террорист поделился страшными планами в суде

Молодой британский террорист поделился страшными планами в суде Парень был вовремя задержан и сейчас свидетельствует в суде.

В Магистратском суде Лондона начался суд над 20-летним террористом Нааимуром Рахманом, причисляющим себя к группировке "Исламское государство", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Его обвиняют в подготовке теракта в Лондоне и покушении на премьер-министра Соединенного королевства Терезу Мэй.

В ходе заседания обвиняемый заявил, что хотел взорвать ворота на Даунинг-стрит, обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика, а затем прикрываясь одним из охранников, как живым щитом, проникнуть в резиденцию премьер-министра и "снять голову" с Мэй ножом, до того как его убьет охрана.

Нападение удалось предотвратить агенту MI5, который работал под прикрытием, выдавая себя за вербовщика ИГ. Сотрудник спецслужбы передал террористу муляж взрывного устройства, но тот считал его настоящим.

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На суде показали видеоролик, на котором Рахман разговаривает с агентом. Прокурор Марк Хейвуд заявил, что до атаки оставалось всего несколько дней, когда террорист был задержан. Злоумышленника арестовали в ноябре прошлого года.
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 Теги: террорист, планы, Великобритания

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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