Раздел: Мир
Надоедливых таиландских макак переселят на необитаемые острова
Приматы нередко нападают на туристов.
На таиландском острове Пхукет стартовала программа по переселению сотен длиннохвостых макак, создают проблемы туристам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Местные власти объявили о такой инициативе еще осенью прошлого года. Сейчас же для макак наконец определили новое место жительства - пять необитаемых островов, расположенных неподалеку.
Отмечается, что обезьян отлавливают в местах скопления туристов, стерилизуют и отправляют в новый безопасный "дом". Там запрещено возводить любые объекты туристической инфраструктуры, поэтому на новых жителей ждет спокойная жизнь в дикой природе.
По мнению ученых, характер макак портится, если они живут рядом с человеком. Эти сильные и активные животные воруют ценные вещи гостей тайского острова, цепляются к ним, требуя еду, рвут на них одежду и даже кусаются.
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Поведение макак вызвала недовольство как туристов, так и работников турсектора, которые митинговали, требуя от властей срочного принятия мер. Переселение обезьян проводится под личным контролем губернатора провинции Пхукет.
На таиландском острове Пхукет стартовала программа по переселению сотен длиннохвостых макак, создают проблемы туристам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.
Местные власти объявили о такой инициативе еще осенью прошлого года. Сейчас же для макак наконец определили новое место жительства - пять необитаемых островов, расположенных неподалеку.
Отмечается, что обезьян отлавливают в местах скопления туристов, стерилизуют и отправляют в новый безопасный "дом". Там запрещено возводить любые объекты туристической инфраструктуры, поэтому на новых жителей ждет спокойная жизнь в дикой природе.
По мнению ученых, характер макак портится, если они живут рядом с человеком. Эти сильные и активные животные воруют ценные вещи гостей тайского острова, цепляются к ним, требуя еду, рвут на них одежду и даже кусаются.
Читайте также: Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов
Поведение макак вызвала недовольство как туристов, так и работников турсектора, которые митинговали, требуя от властей срочного принятия мер. Переселение обезьян проводится под личным контролем губернатора провинции Пхукет.
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