» » Надоедливых таиландских макак переселят на необитаемые острова
Раздел: Мир  
0

Надоедливых таиландских макак переселят на необитаемые острова

Надоедливых таиландских макак переселят на необитаемые острова Приматы нередко нападают на туристов.

На таиландском острове Пхукет стартовала программа по переселению сотен длиннохвостых макак, создают проблемы туристам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1NEWS.

Местные власти объявили о такой инициативе еще осенью прошлого года. Сейчас же для макак наконец определили новое место жительства - пять необитаемых островов, расположенных неподалеку.

Отмечается, что обезьян отлавливают в местах скопления туристов, стерилизуют и отправляют в новый безопасный "дом". Там запрещено возводить любые объекты туристической инфраструктуры, поэтому на новых жителей ждет спокойная жизнь в дикой природе.

По мнению ученых, характер макак портится, если они живут рядом с человеком. Эти сильные и активные животные воруют ценные вещи гостей тайского острова, цепляются к ним, требуя еду, рвут на них одежду и даже кусаются.

Читайте также: Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов

Поведение макак вызвала недовольство как туристов, так и работников турсектора, которые митинговали, требуя от властей срочного принятия мер. Переселение обезьян проводится под личным контролем губернатора провинции Пхукет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: макаки, переселение, острова

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     227
     0

Похожие новости по теме

Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов Президент США согласился не разделять семьи нелегальных мигрантов

На страну было оказано большое давление со стороны правозащитных организаций.

В Таиланде взорвалась лодка с туристами: много пострадавших В Таиланде взорвалась лодка с туристами: много пострадавших

Взорвалась моторная лодка, на борту которой находились 26 туристов из Китая.

Японцы убили 57 снежных обезьян из-за Японцы убили 57 снежных обезьян из-за "плохих" генов

На севере Японии в зоопарке умертвили 57 снежных макак после обнаружения у них генов "инвазивных чужеродных видов"

В Таиланде нашли еще три взрывных устройства В Таиланде нашли еще три взрывных устройства

В Таиланде полиция обнаружила и обезвредила пять взрывных устройств, которые вовремя не демонтировали.

Туристов приглашают на линию фронта в Сирии Туристов приглашают на линию фронта в Сирии

Российским туристам предложили прогуляться на линии фронта в Сирии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх