» » Еще одна страна запретила многоженство
Раздел: Мир  
0

Еще одна страна запретила многоженство

Еще одна страна запретила многоженство Соответствующее решение принял президент Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий многоженство в стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

Официально Туркменистан является светским государством, но большая часть населения исповедует ислам, который позволяет иметь до четырех жен.

Впервые о введении нормы, которая позволяет мужчине иметь более одной жены, заговорил первый президент страны Сапармират Ниязов в 1993 году, когда страна получила независимость от СССР. Тогда он называл многоженство традиционной ценностью туркменского общества и выступил за введение этой нормы, чтобы люди в стране "морально не раскладывались".

"В 1993 году президент Сапармират Ниязов предложил принять закон, защищающий семейное достоинство, согласно которому мужчине разрешалось иметь легально до четырех жен. Была создана специальная комиссия, но президентское предложение тогда вызвало протест туркменской интеллигенции", - вспоминает о тех временах писатель Аманмурад Бугаев .

Распространяться это явление начало во второй половине 90-х. По мнению Бугаева, это произошло на фоне экономических проблем и крайней бедности, с которой столкнулась большая часть населения, а также возникновение прослойки состоятельных людей.

В 2012 году в 7 статьи семейного кодекса Туркменистана, где сначала был прописан запрет второго брака, появился термин "многоженство".

В Уголовном Кодексе Туркменистана даже было предусмотрено наказание за многоженство в виде исправительных работ на срок до двух лет или крупный штраф, но, по словам наблюдателей, это явление было довольно распространенным.

19 июня текущего года глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий мужчинам жениться более чем на одной женщине.

Читайте также: Молодой британский террорист поделился страшными планами в суде

Запрет вступит в силу 1 сентября 2018.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Туркменистан, многоженство

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     169
     0

Похожие новости по теме

Бронированные автомобили президента Туркменистана выставили на продажу Бронированные автомобили президента Туркменистана выставили на продажу

На аукционе представлены 25 машин.

В Туркменистане открыли новый международный аэропорт Ашхабада В Туркменистане открыли новый международный аэропорт Ашхабада

Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,8 тыс. метров.

Обама запретил оскорблять национальные меньшинства Обама запретил оскорблять национальные меньшинства

Обама подписал закон, запрещающий оскорбления национальных меньшинств.

Власти Туркменистана запретили продажу сигарет Власти Туркменистана запретили продажу сигарет

В Туркмении активно борются с курением.

В штате Юта суд разрешил многоженство В штате Юта суд разрешил многоженство

Власти штата не должны лишать граждан свободы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх