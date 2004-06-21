Раздел: Мир
Еще одна страна запретила многоженство
Соответствующее решение принял президент Туркменистана.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий многоженство в стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Официально Туркменистан является светским государством, но большая часть населения исповедует ислам, который позволяет иметь до четырех жен.
Впервые о введении нормы, которая позволяет мужчине иметь более одной жены, заговорил первый президент страны Сапармират Ниязов в 1993 году, когда страна получила независимость от СССР. Тогда он называл многоженство традиционной ценностью туркменского общества и выступил за введение этой нормы, чтобы люди в стране "морально не раскладывались".
"В 1993 году президент Сапармират Ниязов предложил принять закон, защищающий семейное достоинство, согласно которому мужчине разрешалось иметь легально до четырех жен. Была создана специальная комиссия, но президентское предложение тогда вызвало протест туркменской интеллигенции", - вспоминает о тех временах писатель Аманмурад Бугаев .
Распространяться это явление начало во второй половине 90-х. По мнению Бугаева, это произошло на фоне экономических проблем и крайней бедности, с которой столкнулась большая часть населения, а также возникновение прослойки состоятельных людей.
В 2012 году в 7 статьи семейного кодекса Туркменистана, где сначала был прописан запрет второго брака, появился термин "многоженство".
В Уголовном Кодексе Туркменистана даже было предусмотрено наказание за многоженство в виде исправительных работ на срок до двух лет или крупный штраф, но, по словам наблюдателей, это явление было довольно распространенным.
19 июня текущего года глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий мужчинам жениться более чем на одной женщине.
Читайте также: Молодой британский террорист поделился страшными планами в суде
Запрет вступит в силу 1 сентября 2018.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий многоженство в стране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Официально Туркменистан является светским государством, но большая часть населения исповедует ислам, который позволяет иметь до четырех жен.
Впервые о введении нормы, которая позволяет мужчине иметь более одной жены, заговорил первый президент страны Сапармират Ниязов в 1993 году, когда страна получила независимость от СССР. Тогда он называл многоженство традиционной ценностью туркменского общества и выступил за введение этой нормы, чтобы люди в стране "морально не раскладывались".
"В 1993 году президент Сапармират Ниязов предложил принять закон, защищающий семейное достоинство, согласно которому мужчине разрешалось иметь легально до четырех жен. Была создана специальная комиссия, но президентское предложение тогда вызвало протест туркменской интеллигенции", - вспоминает о тех временах писатель Аманмурад Бугаев .
Распространяться это явление начало во второй половине 90-х. По мнению Бугаева, это произошло на фоне экономических проблем и крайней бедности, с которой столкнулась большая часть населения, а также возникновение прослойки состоятельных людей.
В 2012 году в 7 статьи семейного кодекса Туркменистана, где сначала был прописан запрет второго брака, появился термин "многоженство".
В Уголовном Кодексе Туркменистана даже было предусмотрено наказание за многоженство в виде исправительных работ на срок до двух лет или крупный штраф, но, по словам наблюдателей, это явление было довольно распространенным.
19 июня текущего года глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий мужчинам жениться более чем на одной женщине.
Читайте также: Молодой британский террорист поделился страшными планами в суде
Запрет вступит в силу 1 сентября 2018.
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