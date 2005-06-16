Президент США может встретиться с королевой Великобритании в июле

Мероприятие скорее всего состоится в Виндзорском замке.



Встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом может состояться во время июльского визита последнего в Соединенное Королевство. Об этом заявил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон, сообщает



"Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - подчеркнул дипломат.



Встреча с британским монархом точно входит в план визита Трампа, хотя сам план пока до конца не проработан.



Вероятнее всего, встреча состоится в Виндзорском замке.



Читайте также: Еще одна страна запретила многоженство



Отметим, что визит пройдет не по приглашению королевского дома, так что встреча Трампа с королевой необязательна. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом может состояться во время июльского визита последнего в Соединенное Королевство. Об этом заявил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne "Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - подчеркнул дипломат.Встреча с британским монархом точно входит в план визита Трампа, хотя сам план пока до конца не проработан.Вероятнее всего, встреча состоится в Виндзорском замке.Отметим, что визит пройдет не по приглашению королевского дома, так что встреча Трампа с королевой необязательна.



