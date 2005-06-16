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Раздел: Мир  
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Президент США может встретиться с королевой Великобритании в июле

Президент США может встретиться с королевой Великобритании в июле Мероприятие скорее всего состоится в Виндзорском замке.

Встреча королевы Великобритании Елизаветы II с президентом США Дональдом Трампом может состояться во время июльского визита последнего в Соединенное Королевство. Об этом заявил посол США в Лондоне Роберт Вуд Джонсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на NewsOne.

"Встреча с Ее Величеством - это самое важное. Она - глава государства, и, конечно, президент хочет этого", - подчеркнул дипломат.

Встреча с британским монархом точно входит в план визита Трампа, хотя сам план пока до конца не проработан.

Вероятнее всего, встреча состоится в Виндзорском замке.

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Отметим, что визит пройдет не по приглашению королевского дома, так что встреча Трампа с королевой необязательна.
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 Теги: Елизавета II, Трамп, встреча

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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